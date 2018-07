David Silva racconta la malattia del figlio | “I mesi più complicati della mia vita”

David Silva ed il dramma del figlio Mateo - il trequartista racconta gli attimi di apprensione : “ero morto di paura” : David Silva racconta per la prima volta dei giorni in ospedale in apprensione per il figlio Mateo: la nascita prematura del bebè ha fatto sorgere complicazioni per sua la salute David Silva per la prima volta parla delle difficoltà affrontate dopo la nascita prematura del figlio Mateo. Il trequartista del Manchester City racconta come il piccolo, nato dopo appena 25 settimane di gestazione, sia dovuto rimanere in ospedale per quattro mesi ...