Darmian al Napoli? Ultime Notizie | De Laurentiis | Ho chiesto il terzino al

De Laurentiis : 'Non solo Arias : il Napoli ha chiesto Darmian e ci piace Henrichs' : Napoli - Bocciato Yossouf Sabaly , 25enne terzino senegalese del Bordeaux infortunatosi al Mondiale che non ha superato le visite mediche , il Napoli continua a cercare un terzino. Sono così risalite ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : “ho chiesto Darmian” : “Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto ma nella lista dei terzini c’è anche Henrichs del Bayer Monaco”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel suo collegamento quotidiano su Radio Kiss Kiss dal ritiro trentino di Dimaro. Il patron azzurro ha lasciato la porta aperta alla trattativa con il colombiano Arias del Psv: “Siamo in fieri, quindi è tutto da vedere”. Sul ...

Napoli - tre nomi in corsa per la corsia destra : nuovo affondo per Darmian : Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli , scrive la Gazzetta dello Sport. Per Sabaly gli esami clinici non sono andati come si sperava e probabilmente dovrà sottoporsi ad un intervento. Il Napoli proverà a riaprire la pista Santiago Arias del Psv Eindhoven, anche se ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : «Ho chiesto Darmian in prestito» : Napoli - "Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto ma nella lista dei terzini c'è anche Henrichs del Leverkusen". Lo ha detto il presidente del Napoli , Arelio De Laurentiis , nel suo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Possibilità Henrichs - ho chiesto Darmian' : Un terzino e un terzo portiere, sono queste al momento le priorità di mercato del Napoli. Carlo Ancelotti attende quindi almeno altre due pedine per rinforzare la rosa a sua disposizione, con il ...

Napoli - De Laurentiis fa il punto mercato : 'Ho chiesto Darmian - ma in prestito' : 'Ho chiesto Darmian in prestito con diritto di riscatto ma nella lista dei terzini c'è anche Henrichs del Bayer Monaco'. Lo ha detto il presidente del Napoli, Arelio De Laurentiis, nel suo ...

Napoli - il 'Vero o falso' di De Laurentiis dà tanti spunti : Darmian - Henrichs - Gabriel e le cessioni : Darmian, Henrichs, Gabriel, questi ed altri nomi citati oggi dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all'interno del consueto 'Vero o falso' Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ,...

Napoli - il “Vero o falso” di De Laurentiis dà tanti spunti : Darmian - Henrichs - Gabriel e le cessioni : Darmian, Henrichs, Gabriel, questi ed altri nomi citati oggi dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’interno del consueto “Vero o falso” Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’interno del consueto spazio a lui riservato da Radio Kiss Kiss, ha risposto in maniera secca ad alcune indiscrezioni di mercato. “Arias? Non lo so, vediamo. Darmian chiesto in prestito con diritto di ...

Napoli - c'è Darmian nel mirino di Ancelotti : Dopo il no a Sabaly e con Arias vicino all'Atletico, l'esterno dello United diventa il candidato principale per la fascia destra: occhio anche a Meunier, Laxalt e Henrichs

Gazzetta. Napoli idea Darmian - no a Sabaly - si riparte per Arias : Napoli idea Darmian, gli azzurri tornano su Arias del Psv Eindhoven. No a Sabaly. Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli. DIMARO- La gazzetta dello sport riporta un focus di mercato sul Napoli . In particolare la rosea analizza la situazione terzino : UN TERZINO PER IL Napoli Ricomincia la telenovela terzino in casa Napoli. Ogni volta che si è ...

Napoli - ritorno di fiamma per Darmian : Dopo il mancato affare Sabaly , dopo le difficoltà ad arrivare ad Arias , il Napoli pensa a Matteo Darmian . Come riporta Sky Sport , il club partenopeo vuole il giocatore dello United in prestito. Difficile, però, vista la scadenza di contratto nel 2019.

Calciomercato Napoli - salta l'affare Sabaly. Da Arias a Darmian : tutte le alternative : "La rosa è praticamente al completo, ci sono soltanto alcune situazioni da valutare" ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di fine ritiro. Tra queste, sicuramente c'è la questione relativa ...

Napoli - idea Belotti. La Juventus incontra gli agenti di Darmian : Da una parte i sogni Cavani e Benzema; dall'altra le idee di calciomercato destinate a diventare trattative. Il Napoli cerca un attaccante affidabile per il tecnico Carlo Ancelotti e in grado di ...

Darmian pronto a tornare in Italia : “Inter - Juve e Napoli? Ecco cosa dico” : Matteo Darmian si appresta a lasciare il Manchester United durante questa calda estate che dovrebbe riportarlo in Serie A Matteo Darmian è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. La sua intenzione di lasciare la Premier League è stata chiara sin dall’inizio della sessione e nelle prossime ore potrebbero arrivare news importanti sul suo conto. “Italia? Se quella palla fosse entrata forse oggi staremo parlando di altro, ma ...