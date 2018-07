Dall' omaggio a Gaber di Paolo Ruffini al comico Caccamo | tre spettacoli in una sera a

Spoleto - al Teatro romano l’omaggio a Nureyev a 25 anni Dalla scomparsa : Sabato 28 luglio al Teatro romano di Spoleto andrà in scena il galà di stelle per Rudolf Nureyev, dove si raduneranno alcuni dei migliori artisti al mondo per rendere omaggio al più grande ballerino di tutti i tempi a 80 dalla nascita e a 25 dalla scomparsa per Aids, dopo una carriera ai massimi livelli, la fuga dall'Urss e la malattia.Continua a leggere

Nelson Mandela - 100 anni Dalla sua nascita/ L'omaggio di Barack Obama : "Lui l'esempio da seguire" : Nelson Mandela, 100 anni dalla sua nascita: il 18 luglio 2018 nasceva a Mvezo il politico e attivista sudafricano, ecco L'omaggio di Barack Obama, "è lui l'esempio da seguire"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 10:35:00 GMT)

"Buon viaggio Martina" - l'omaggio di Tiziano Ferro alla ragazza morta a pochi giorni Dalla Maturità : Una bellissima storia di amicizia arriva da un liceo di Latina, dove una ragazza, Martina, non è riuscita a sostenere l'esame orale della Maturità perché il tumore contro cui lottava l'...

Un ricordo di don Franco Solarino - a 20 anni Dalla morte. L'omaggio dei 'grestini' : ... oppure 'ti voglio ben ti voglio ben ti voglio ben così un bene da un bene da un bene da morir, lo dico a tutto il mondo ti voglio ti voglio un bene da morir' o ancora la canzone-poesia 'Mamma' ...

Ron/ Dopo l'omaggio a Lucio Dalla - il ricordo di Luigi Tenco (Una serata Bella… senza fine) : Ron si esibirà nel corso di "Una serata Bella... senza fine" per rendere omaggio a Luigi Tenco, con due celebri brani dell'artista scomparso nel 1967.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa svela su Instagram l’omaggio a Fabrizio Frizzi : Rita Dalla Chiesa svela su Instagram l’omaggio a Fabrizio Frizzi, fra commozione, ricordi e un amore che supera anche la morte. Il conduttore è scomparso lo scorso 26 marzo, ma nessuno l’ha mai dimenticato. Non solo il pubblico, che lo seguiva con affetto, ma soprattutto i colleghi e tanti amici, che nel corso di questi mesi hanno cercato il modo migliore per rendergli omaggio. Poco dopo il tragico addio a Frizzi infatti su ...

Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo / Ospiti e scaletta : omaggio a Lucio Dalla "Questa è per lui" (Replica) : Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo: all'Arena di Verona va in scena la grande festa dell'artista per l'importante traguardo professionale: scaletta (Replica).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:55:00 GMT)

Paolo Limiti/ Video - l'omaggio dei fan suoi social a un anno Dalla sua morte (Techetechetè) : Un anno fa, il 27 giugno del 2017, moriva all'età di 77 anni Paolo Limiti, autore di canzoni e conduttore televisivo. Il ricordo a Techetechetè su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:22:00 GMT)

PAOLO LIMITI/ L'omaggio a La Vita in Diretta Estate a un anno Dalla morte (Techetechetè) : Un anno fa, il 27 giugno del 2017, moriva all'età di 77 anni PAOLO LIMITI, autore di canzoni e conduttore televisivo. Il ricordo a Techetechetè su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Don Milani torna emarginato e scomodo : a un anno Dall’omaggio del Papa - il cardinale di Firenze diserta la messa : Barbiana, monte Giovi, Mugello. Tira dagli Appennini un vento che si mischia al sole mentre don Giovanni Landini, parroco fino ad un anno fa di questi territori, celebra la messa in ricordo di don Lorenzo Milani, morto il 26 giugno del 1967, a 44 anni. Era un lunedì, e al funerale c’erano solo tre preti, di cui due in seguito hanno abbandonato la tonaca. Tutt’altra scena, un anno fa, quando il 20 giugno a Barbiana, 800 metri di altezza, a ...

Mondiale Russia 2018 - Islanda : omaggio a Ikeme. E lui : 'Sto guarendo Dalla leucemia' : Il sostegno che ho ricevuto da Wolves e Nigeria, dal mondo del calcio e da persone provenienti da tutto il mondo è difficile da esprimere a parole. Non posso non ringraziare tutti quelli dell'...

L'omaggio di Amadeus a Frizzi. E Rita Dalla Chiesa : "Quanto abbiamo riso..." : Il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora vivo nella memoria della televisione italiana. Il conduttore, tragicamente scomparso dopo la malattia che per qualche tempo l'aveva tenuto lontano dal piccolo schermo, è stato ricordato in diretta da Amadeus durante la seconda puntata del programma "Ora o mai più".Il commovente ricordo di Frizzi è stato realizzato con un video su una delle concorrenti in gara. "Un bacione a Fabrizio", ha detto Amadeus dopo ...

Lucio Dalla - il concerto omaggio a settembre su Canale 5 : Canale 5 omaggia il grandissimo Lucio Dalla con un concerto – evento condotto da Michelle Hunziker: ecco le prime anticipazioni Un concerto tributo dedicato all’immenso Lucio Dalla. L’evento musicale, registrato in questi giorni, sarà tramesso in esclusiva assoluta a settembre su Canale 5. Possiamo anticiparvi chi lo condurrà, ma soprattutto quali saranno gli artisti che omaggeranno il geniale cantautore bolognese. Lucio Dalla, ...

Michelle Hunziker conduce il concerto omaggio a Lucio Dalla : Lucio Dalla: il concerto omaggio su Canale 5 con Michelle Hunziker Michelle Hunziker tornerà in tv sempre su Canale a settembre con la conduzione del concerto omaggio dedicato a Lucio Dalla. A dare la notizia è stato il sito Davide Maggio, il quale, pur ammettendo che il tutto è stato organizzato con il massimo risero, ha affermato che è riuscito comunque a venire a conoscenza di alcuni dettagli. Chi sono gli ospiti dell’evento musicale ...