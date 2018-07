Crotone | rinvenuto residuato bellico | disposto isolamento della zona

meteoweb.eu

: Rinvenuto ordigno bellico in località Irto a Crotone, il Comune ordina l'interdizione pedonale e veicolare dell'are… - ilcirotano : Rinvenuto ordigno bellico in località Irto a Crotone, il Comune ordina l'interdizione pedonale e veicolare dell'are… - antonia_panetta : RT @wesud_news: Crotone: Presunto ordigno bellico rinvenuto all’Irto -

(Di domenica 29 luglio 2018) A seguito del ritrovamento di un oggetto che si presume possa essere un, ail comandoPolizia municipale hail divieto di accesso ad un’area in località “Irto”, lungo la strada per Capo Colonna, e l’di tutta la. L’area è stata interdetta totalmente al transito pedonale e veicolare. L’intervento degli artificieri per accertare la natura dell’oggetto e procedere eventualmente alla sua successiva rimozione è previsto la prossima settimana. L'articoloMeteo Web.