Crocifisso obbligatorio | sono cristiano ma la proposta della Lega mi fa rabbrividire

(Di domenica 29 luglio 2018) di Derek Fa molto discutere in questi giorni laleghista di obbligare a esporre ilin tutti i luoghi pubblici, comprese le scuole. A me dadovrebbe far piacere, eppure questami irrita da matti. Ilè il simbolomia religione, delle fede cristiana: rappresenta Gesù morto in croce per liberarci dai nostri peccati ed è nel segnocroce che cerchiamo con alterne fortune e difficoltà di vivere la nostra fede giorno per giorno. Essere un bravo, vivere secondo il Vangelo, non è affatto facile e le cronache ci mostrano quanto sia difficile per gli stessi ministri – uomini come noi e quindi peccatori –Chiesa. Essere cristiani allo stesso tempo però non è nemmenoe mi fa paura il concetto che si possa esserlo per “tradizione”. Questa, anzi, mi faproprio per il fatto che(con ...