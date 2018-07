Cristiano Ronaldo a Torino | inizia l’avventura con la Juventus | arriva anche Dybala FOTO ...

Cristiano Ronaldo - inizia l'avventura Juve : il portoghese è in Italia. VIDEO : ... spedizione che contempla la truppa sudamericana : parliamo infatti di Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa che hanno salutato la Coppa del Mondo dagli ...

Cristiano Ronaldo atterra a Torino - inizia l'avventura alla Juve. FOTO : Cristiano Ronaldo atterra a Torino, inizia l'avventura alla Juve. FOTO Il campione portoghese è arrivato all’aeroporto di Caselle . T-shirt e occhiali scuri, è sceso dal suo jet privato col figlio più piccolo in braccio. Ai tifosi che l’attendevano un saluto con la mano. Domani pomeriggio il primo allenamento in bianconero alla ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino : tifosi in delirio : Inizia ufficialmente l’avventura con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese è arrivato negli ultimi minuti all’aeroporto di Caselle, esattamente alle 19.25. Alla Continassa CR7 lavorerà per farsi trovare pronto per Max Allegri, l’attaccante dovrà recuperare terreno dopo le vacanze prolungate ma la condizione fisica è già ottima. Gli allenamenti inizieranno da domani, i tifosi bianconeri ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è tornato : il portoghese è atterrato all’aeroporto di Caselle [FOTO E VIDEO] : Il talento portoghese ha terminato le vacanze e, da domani, inizierà ad allenarsi a Vinovo insieme agli altri compagni reduci dal Mondiale L’era Cristiano Ronaldo alla Juventus è finalmente cominciata, l’asso portoghese è atterrato alle 19.25 all’aeroporto di Caselle per iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera. Dopo la presentazione e la firma arrivate lo scorso sedici luglio, da domani l’ex Real ...

Rocco Siffredi - rivelazione su Cristiano Ronaldo : «Lo vidi divertirsi molto in un locale di Jessica Rizzo» : rivelazione hot di Rocco Siffredi in merito al nuovo giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Durante un'intervista a La Zanzara, programma radiofonico in onda su Radio 24, il...

ICC - Simeone torna sull'audio mondiale : 'Scelgo Messi tra lui e Cristiano Ronaldo' : Simeone non si risparmiò nemmeno sui singoli, argomento sul quale è tornato in occasione della conferenza stampa a precedere PSG-Atletico a Singapore , lunedì ore 13.35 su Sky Sport International ...

