Creato primo “mini cervello” umano completo Ultime notizie | realizzato in laboratorio

Deadly Class - un primo sguardo alla serie dei Creatori di Stranger Things : The Russo brothers’ new TV series based on Image’s best-selling graphic novel is coming to @SYFY. Watch the #DeadlyClass trailer now. pic.twitter.com/LpZkzpKSB4 — Deadly Class (@DeadlyClassSYFY) May 14, 2018 Cinque anni dopo il suo debutto nei negozi di fumetti, Deadly Class avrà finalmente il suo adattamento televisivo. Ultimo titolo in ordine di tempo a subire una trasposizione sul piccolo schermo, l’opera scritta da Rick ...