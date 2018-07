CR7 atterrato a Torino

Juventus - è atterrato CR7 : domani è il grande giorno -VIDEO- : atterrato CR7- Cristiano Ronaldo è atterrato a Caselle. Via ufficialmente alla nuova avventura in bianconero. Accompagnato dai suoi famigliari a bordo del suo jet privato, l’attaccante portoghese è apparso sereno e carico, pronto per la nuova avventura. Occhiali da sole e abbronzatura decisa. domani sarà tempo di visite mediche e di presentazione ufficiale. Ora il […] L'articolo Juventus, è atterrato CR7: domani è il grande giorno ...