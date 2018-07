Coppa Italia | Catania-Como | 3-0 | | tris di Curiale!

Tabellone Coppa Italia 2018-2019 : calendario - programma date e tutti i risultati : La Coppa Italia 2018-2019 si disputerà come sempre seguendo un Tabellone a eliminazione diretta partendo dal primo turno a cui partecipano formazioni di Serie D e Serie C. Poi tra secondo e terzo turno subentrano anche le squadre di Serie B seguite da quelle di Serie A. Le otto teste di serie entreranno in Tabellone agli ottavi di finale: Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Fiorentina partiranno più avanti nella competizione. ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - 1^ turno : colpo Rezzato - Pordenone all'ultimo respiro! : Risultati Coppa Italia , Diretta gol live score del primo turno : domenica 29 luglio si giocano le 17 partite che completano questa prima fase del torneo, in campo squadre di Serie C e Serie D(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:14:00 GMT)

Napoli : De Laurentiis critica la Lega sulla Coppa Italia : Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha critica to la Lega di serie A sul calendario della Coppa Italia : “E’ l’ultima grande affermazione – ha detto – dell’incapacità professionale della Lega , di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre, c’è chi parte anche per il Sudamerica. O comunque i giocatori hanno diritto di andare dove ...

De Laurentiis - ci risiamo : “la Lega è incapace - fa schifo - guardate la Coppa Italia…” : De Laurentiis col coltello tra i denti contro la Lega , stavolta nel mirino del presidente del Napoli sono finiti i calendari di Coppa Italia “Questa è l’ultima grande affermazione dell’incapacità professionale della Lega , di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre con tanti giocatori che partono per il Sudamerica. Come è possibile giocare subito al rientro dal ...

Lecce - oggi il rientro dal Terminillo : pokerissimo nell'ultima amichevole del ritiro. Stesera il nome dell'avversario in Coppa Italia : Dopo due settimane esatte, il Lecce conclude il suo ritiro precampionato. Questa mattina, infatti, la comitiva giallorossa sosterrà l'ultimo allenamento al fresco del monte Terminillo , in provincia ...

Calcio - Coppa Italia Tim. Tutto pronto per Sambenedettese-Sanremese : al "Riviera delle Palme" ci si gioca la qualificazione - ore 18.30 - : Potrete seguire il match tra Sambenedettese e Sanremese LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale. Sanremese , probabile formazione, : Manis; Bregliano, Castaldo, Videtta, ...

Calcio - Coppa Italia 2018-2019 : oggi il primo turno. Nell’anticipo Casertana-Picerno 2-0 : Con l’anticipo di ieri sera, in cui la Casertana ha battuto 2-0 l’AZ Picerno, è scattata ufficialmente la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio: oggi sono in programma altre 17 sfide. Nel primo turno infatti scendono in campo 27 società di Serie C e 9 di Serie D: le 18 qualificate per il secondo turno andranno a fare compagnia alle 22 società di Serie B che faranno il loro ingresso dal prossimo turno, in programma domenica 5 agosto. Di seguito il ...