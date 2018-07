Coppa Italia | Catania-Como | 2-1 | | raddoppio di Rossetti!

Tabellone Coppa Italia 2018-2019 : calendario - programma date e tutti i risultati : La Coppa Italia 2018-2019 si disputerà come sempre seguendo un Tabellone a eliminazione diretta partendo dal primo turno a cui partecipano formazioni di Serie D e Serie C. Poi tra secondo e terzo turno subentrano anche le squadre di Serie B seguite da quelle di Serie A. Le otto teste di serie entreranno in Tabellone agli ottavi di finale: Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalanta, Fiorentina partiranno più avanti nella competizione. ...

Napoli - De Laurentiis : "Ho chiesto Darmian. Coppa Italia - Lega incapace" : Aurelio De Laurentiis torna a fare il punto sul mercato. Il presidente del Napoli, nel consueto appuntamento con Radio Kiss Kiss , ha infatti svelato alcune delle strategie e dei nomi che il club ...

Napoli : De Laurentiis critica la Lega sulla Coppa Italia : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha criticato la Lega di serie A sul calendario della Coppa Italia: “E’ l’ultima grande affermazione – ha detto – dell’incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre, c’è chi parte anche per il Sudamerica. O comunque i giocatori hanno diritto di andare dove ...

De Laurentiis - ci risiamo : “la Lega è incapace - fa schifo - guardate la Coppa Italia…” : De Laurentiis col coltello tra i denti contro la Lega, stavolta nel mirino del presidente del Napoli sono finiti i calendari di Coppa Italia “Questa è l’ultima grande affermazione dell’incapacità professionale della Lega, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre con tanti giocatori che partono per il Sudamerica. Come è possibile giocare subito al rientro dal ...

Lecce - oggi il rientro dal Terminillo : pokerissimo nell'ultima amichevole del ritiro. Stesera il nome dell'avversario in Coppa Italia : Dopo due settimane esatte, il Lecce conclude il suo ritiro precampionato. Questa mattina, infatti, la comitiva giallorossa sosterrà l'ultimo allenamento al fresco del monte Terminillo , in provincia ...

Calcio - Coppa Italia Tim. Tutto pronto per Sambenedettese-Sanremese : al "Riviera delle Palme" ci si gioca la qualificazione - ore 18.30 - : Potrete seguire il match tra Sambenedettese e Sanremese LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale. Sanremese , probabile formazione, : Manis; Bregliano, Castaldo, Videtta, ...

Calcio - Coppa Italia 2018-2019 : oggi il primo turno. Nell’anticipo Casertana-Picerno 2-0 : Con l’anticipo di ieri sera, in cui la Casertana ha battuto 2-0 l’AZ Picerno, è scattata ufficialmente la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio: oggi sono in programma altre 17 sfide. Nel primo turno infatti scendono in campo 27 società di Serie C e 9 di Serie D: le 18 qualificate per il secondo turno andranno a fare compagnia alle 22 società di Serie B che faranno il loro ingresso dal prossimo turno, in programma domenica 5 agosto. Di seguito il ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - le partite del primo turno (29 luglio 2018) : Risultati Coppa Italia, Diretta gol live score del primo turno: domenica 29 luglio si giocano le 17 partite che completano questa prima fase del torneo, in campo squadre di Serie C e Serie D(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:30:00 GMT)

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi secondo ad Arco di Trento! Che spettacolo in Italia : spettacolo ad Arco di Trento dove è sbarcata la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella meravigliosa località dolomitica sono andate in scena le gare di lead e speed con l‘Italia protagonista grazie al solito Stefano Ghisolfi che sta attraversando un momento di forma davvero strepitoso. Il piemontese, dopo la vittoria di Chamonix e i due piazzamenti a ridosso ...

