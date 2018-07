Conte alle prese con la manovra | servono 22 miliardi

Fiorentina : tifosi sContenti - striscione contro Della Valle : “L’unica cosa che questo progetto ha ancora da raccontare è che i Della Valle se ne devono andare”. E’ lo striscione appeso dai tifosi Della Fiorentina sul ponte alle Grazie, a Firenze, nel cuore del centro storico Della città. Lo striscione di contestazione ai patron Della squadra viola è firmato Curva Fiesole.L'articolo Fiorentina: tifosi scontenti, striscione contro Della Valle sembra essere il primo su CalcioWeb.

EMBARGO FINO ALLE 16 DEL 25 LUGLIO Marte - scienziati italiani scoprono lago di acqua salata e liquida che può Contenere forme di vita Video : Che balzo per la Scienza e la sua eterna caccia ad esistenze aliene. Una scoperta clamorosa tanto che la rivista Science dedicherà la sua prossima copertina a questa ricerca che per di più conferma ...

Roma : Apertura straordinaria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea : Roma – Mercoledì 25 luglio 2018 proseguono gli appuntamenti estivi serali alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea in concomitanza delle aperture straordinarie a 1 euro dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.45). Saranno visitabili tutte le mostre: Time is Out of Joint; le due antologiche, curate da Giuseppe Appella, Carlo Lorenzetti. Realtà in equilibrio, Bruno Conte. Realtà in equilibrio; la nuova mostra di questa ...

Calciomercato. Da Conte a Zeman - 11 grandi allenatori liberi in cerca di una panchina : Resteranno lontani dalla panchina per un po’, con una sensazione a metà tra la speranza e il magone, i tanti allenatori italiani rimasti disoccupati all’alba della nuova stagione calcistica. Non mancano i big: vincitori di scudetti, Premier League, coppe di ogni genere, ex commissari tecnici della nazionale e santoni in declino. L’ultimo finito in sala d’attesa è Antonio Conte, cacciato qualche giorno fa dal Chelsea per far posto a Maurizio ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Sandro Campagna Contento dei suoi ragazzi. “Ci serviva per allenare l’intensità” : Obiettivo raggiunto per il Settebello, che con la vittoria sulla Georgia vola direttamente ai quarti degli Europei di Barcellona. Sandro Campagna ha espresso la sua soddisfazione commentato la partita odierna, nelle parole riportate dall’Ufficio Stampa della Federnuoto. “Siamo partiti bene. Prima 3-0, poi 6-0 ma ci siamo impigriti in attacco. Ho detto ai ragazzi che questa partita ci serviva per allenare l’intensità perché ...

California - il caldo e il fumo ostacolano il Contenimento dell’incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

Alleanze - minacce e interesse nazionale. Ecco la prima di Conte con l'intelligence : Ed anche un Paese più sicuro oggettivamente, ossia in grado di prevenire e di contrastare con efficacia la gamma intera di insidie e minacce che siano rivolte alla sfera politica, a quella militare ...

Nessuno scontro con la Silicon Valley - ma l’Europa deve proteggere i Contenuti : Ai primi di settembre, la proposta di revisione della Direttiva copyright, ormai risalente a quasi venti anni fa, tornerà all'esame dell'aula di Strasburgo. Il testo approvato dalla Commissione Affari legali del Parlamento (JURI), è stato rinviato ad una discussione in plenaria da un voto negativo del 5 luglio scorso.Il relatore Voss aveva chiesto il mandato per negoziare il testo approvato in giuridica con Commissione e Consiglio ...

Maverick Viñales - GP Germania 2018 : ” Sono Contento di come ho guidato oggi - anche se siamo ancora lontani dalle Ducati” : Lo spagnolo Maverick Viñales ha chiuso sul terzo gradino del podio il GP di Germania, nona tappa della stagione 2018 del Motomondiale. Il pilota della Yamaha è stato protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara, nella quale è riuscito a salire dall’ottava piazza sino alla terza posizione, raggiunta grazie al sorpasso su Petrucci al penultimo giro. La prestazione di Viñales in gara lascia intravedere dei progressi della ...

Potere al popolo e sinistra : la questione vera è rappresentata dai Contenuti e dalle proposte : Nello stesso tempo il ministro dell'economia, Tria, conferma la necessità della riduzione del debito pubblico e il mantenimento del deficit primario. È, quindi, evidente che non c'è spazio per un ...

Vertice Nato - alleati smentiscono Trump sulle spese/ Conte chiede lo sconto - Macron-Merkel vs Presidente Usa : Trump minaccia gli alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al Vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Chelsea : Sarri nuovo allenatore - Conte out - una telenovela all’italiana : La grande metamorfosi è pressoché fatta, nonostante si attendono ancora gli annunci. Strana situazione quella che da qualche giorno va in scena a Cobham, sede del Chelsea, dove tutti aspettano il nuovo allenatore Maurizio Sarri anche se la squadra si è finora allenata agli ordini dell’ormai ex Antonio Conte. Definirlo un paradosso è il minimo, anche perché i tifosi preferiscono termini più forti come “disorganizzazione” e “impreparazione” ...

Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea : La squadra di calcio del Chelsea ha annunciato l’esonero del suo allenatore nelle ultime due stagioni, l’italiano Antonio Conte, che lascerà l’incarico dopo aver diretto i primi allenamenti nel raduno estivo della squadra in vista della nuova stagione. L’esonero di The post Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea appeared first on Il Post.

CHELSEA-Conte - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Si rischia una causa. Terry però esalta l'ex allenatore : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:00:00 GMT)