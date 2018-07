Concluso il congresso “Sii coraggioso!”

romadailynews

(Di domenica 29 luglio 2018)il“Sii coraggioso!”. I delegati del Lazio: “Addestrati a essere intrepidi”. ROMA – E’ giunto al termine anche il secondo dei tre congressi organizzati dai Testimoni di Geova alla Fiera di Roma. Circa diecimila i presenti alla convention in ognuno dei tre giorni: tra di essi anche i 45 nuovi fedeli che si sono battezzati nella giornata di sabato. Tutti i presenti hanno apprezzato l’attualità del tema scelto “Sii coraggioso”: problemi di salute, difficoltà economiche, disagio sociale o familiare sono situazioni che richiedono grande coraggio per essere affrontate. In particolare, video-esperienze, interviste e discorsi hanno mostrato ai presenti quanto i principi biblici possano essere utili per vincere le proprie paure. “Bellissimoincentrato sull’addestramento a essere coraggiosi in ogni momento, ...