Concerto The Schizophonics all' Hana-Bi | una spiaggia a ritmo di rock' n roll

Macklemore ha cantato "Otherside" per Demi Lovato durante un suo Concerto : "Quella ricoverata è mia sorella" <3

Concerto dei Thegiornalisti a Vigevano per la data zero del Love Tour : prezzi dei biglietti in prevendita : Prima del taglio del nastro ufficiale a Torino, il Love Tour debutterà col Concerto dei Thegiornalisti a Vigevano il 19 ottobre: alla lunga Tournée nei palasport, la prima per la band di Tommaso Paradiso dopo l'exploit in classifica nel 2016 con l'album Completamente Sold Out, si aggiunge un nuovo appuntamento in apertura del calendario di eventi previsti per il prossimo autunno. Dopo il raddoppio della data di Milano al Mediolanum Forum di ...

The Goldy Flame in Concerto dai Nuovi Giardini Serenella di Savona : Torna la musica dal vivo ai Nuovi Giardini Serenella di Savona. In scena, il 24 luglio alle ore 21,30, nello spazio concerti all'aperto, si esibiranno i Red Phoenix Blues Trio. Gli artisti I Red ...

Annullato il Concerto dei The Chemical Brothers a Bologna : info rimborso biglietti : Il concerto di The Chemical Brothers a Bologna è definitivamente Annullato. Dopo lo slittamento da giugno a settembre, lo show dei due fratelli salta senza ritorno a causa di circostanze non specificate. Il live era previsto per il 16 giugno, per poi essere riprogrammato per la data del 27 settembre. Evidentemente, la nuova data non ha sortito gli effetti sperati, comportando una cancellazione definitiva per la quale è già stato avviato il ...

Terza data dei Thegiornalisti a Roma - nuovo Concerto al PalaLottomatica a fine tour : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il sold-out della prima e della seconda data Romana è arrivato l'annuncio di un terzo concerto dei Thegiornalisti a Roma, un ulteriore appuntamento dal vivo nella Capitale nell'ambito del Love tour che andrà in scena il prossimo autunno. Il trio Romano si esibirà sul palco del PalaLottomatica sia il 27 che il 28 ottobre, due date entrambe già esaurite in prevendita, ma anche in una nuova occasione, un'ulteriore data aggiunta a ...

The Beatles Acoustic Trio - Concerto benefico al Golf : CREMONA - The Beatles Acoustic Trio protagonisti del concerto sotto le stelle del Golf Club Il Torrazzo. Anche quest'anno lo spettacolo - preceduto da una cena a buffet - ha avuto lo scopo di ...

Zucchero - Concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. Come raggiungere il The Best Live : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Video dell’ultimo Concerto di Elio e Le Storie Tese con The Kolors in Shpalman : la scaletta : L'ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese con The Kolors ha portato sul palco un grande classico del gruppo di Stefano Belisari, l'indimenticabile Shpalman. Il collettivo sembra quindi essersi sciolto definitivamente dopo la prova di Piazza Colbert a Barolo, nella quale non sono mancati i grandi ospiti a cominciare da Maccio Capotonda ma anche Piero Pelù, che solo qualche anno fa si era reso protagonista di un episodio nel quale gli Elio ...

Florence + The Machine in Concerto in Italia nel 2019 : A Bologna e Torino

“The Andrè” il principe del web si svela in Concerto : Dopo il grande successo della prima data all’Albori Music Festival di Sulzano (Bs), si aggiungono tre nuove date al tour estivo di The André: il 30 giugno al Baciami Festival di Calafuria (Li), il 22 luglio al Goa-Boa Festival di Genova e il 5 settembre al Parco Tittoni di Desio (Mb). Con quasi 3 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube, The André diventa presto un fenomeno del web grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui ...

RADIO ITALIA LIVE 2018 - Concerto/ Diretta e scaletta 16 giugno : da Gianni Morandi ai The Giornalisti : CONCERTO RADIO ITALIA LIVE 2018, ecco le anticipazioni e tutti i cantanti che si esibiranno in Piazza Duomo a Milano stasera, sabato 16 giugno, info e streaming.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:20:00 GMT)

Elisa in Concerto a Napoli a giugno - live gratuito con Cosmo e Marracash più una sorpresa per Aperol Happy Together Live : Speciale appuntamento gratuito con Elisa in concerto a Napoli il 30 giugno: la cantautrice di Monfalcone, appena tornata in radio col nuovo singolo Will We Be Strangers che anticipa il nuovo album di inediti, salirà sul palco dell'Aperol Happy Together Live per uno speciale show all'aperto in una cornice d'eccezione, il Lungomare Caracciolo. L'appuntamento con Elisa in concerto a Napoli è a partire dalle ore 20.00 di sabato 30 giugno, quando ...

Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II - video dal primo Concerto a Cardiff con oltre 40 canzoni : La scaletta di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour II è diventata ufficiale quando i coniugi Carter hanno inaugurato la Tournée a Cardiff, nel Regno Unito, con la première del 6 giugno. Il loro nuovo Tour in comune è una mega-produzione che esalta il potere della coppia d'oro dell'R&B mondiale: un palcoscenico mastodontico e mobile che si estende e ruota sul parterre, enormi schermi a rilanciare le performance degli artisti e a mostrare ...

La christian rock band torna a Roma in Concerto - I The Sun suonano sabato 9 giugno : I rockettari del Papa tanto amati nelle parrocchie tornano a Roma. I The Sun, la rock band italiana di ispirazione cristiana del momento, faranno tappa a Roma, il 9 giugno alle ore 20.45 presso la ...