Comune di Vittoria sciolto per mafia | l' ex sindaco Nicosia | ' È un' ingiustizia'

Vittoria - scioglimento per mafia del Comune : parla il sindaco : Sulla notizia dello scioglimento per mafia del Comune di Vittoria interviene il sindaco Giovanni Moscato: vi faremo conoscere la verita'.

Mafia - sciolto il Comune di Vittoria : sì del Cdm/ Ultime notizie - Di Maio : “Dedicato a Borrometi” : Mafia, sciolto il Comune di Vittoria: sì del Consiglio dei ministri. Luigi Di Maio: “Dedicato a Borrometi”. Le Ultime notizie sul via libera del cdm e il commento di Cancelleri(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Il Consiglio dei ministri scioglie il Comune di Vittoria (Ragusa) per mafia : Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha sciolto il comune di Vittoria (Ragusa) per mafia. È la prima volta che accade nella storia del comune ragusano. La commissione prefettizia si era insediata nel mese di settembre dello scorso anno dopo gli arresti per scambio politico-mafioso dell’ex sindaco Giuseppe Nicosia e di suo fratello Fabio, all’epoca consigliere comunale del Pd, poi dimessosi. Dopo sei ...

