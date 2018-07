Come si combatte il populismo?

Cimice asiatica - Come combatterla? La strategia di Australia e Nuova Zelanda : Arriva dall’oceano e rappresenta un pericolo concreto per frutticoltura e orticoltura. Stiamo parlando della Brown Marmorated Stink Bug(BMSB), meglio conosciuta come Cimice asiatica. L’insidioso insetto di provenienza orientale si nasconde tra i container, imballaggi e manufatti e sfrutta la globalizzazione per raggiungere nuove terre. Lo scorso anno, i governi di Australia e Nuova Zelanda sono corsi ai ripari rafforzando le misure restrittive ...

Il digiuno come analgesico : ecco Come combatte il dolore cronico : Un regime alimentare controllato, con pochissime calorie, per periodi intermittenti, potrebbe essere utile a combattere il dolore cronico di tipo neuropatico: lo ha rilevato il gruppo di ricerca coordinato da Sabatino Maione, ordinario di Farmacologia dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che in uno studio pubblicato su “Faseb” ha identificato il possibile coinvolgimento di un nuovo ...

Cellulite : Come combatterla sotto il sole : Finalmente le agognate vacanze al mare stanno per iniziare e non vedi l’ora di stenderti sul lettino e dire addio a tutto ciò che implica l’uso delle gambe. Peccato che la Cellulite sia ancora lì a presidiare la zona delle cosce, anche se tenti di nasconderla, e combatterla sotto il sole è una delle modalità più efficaci. Perciò ricordati di recarti in spiaggia con la consapevolezza di… timbrare il cartellino: let’s go at ...

Come si possono combattere razzismo e xenofobia con la scienza? : Il razzismo è radicato nel nostro cervello, così Come anche l'altruismo. Alcuni esperimenti ci suggeriscono Come favorire il secondo, evitando il primo

Come si possono combattere razzismo e xenofobia con la scienza? : di Gilberto Corbellini, storico della medicina e bioeticista, Cnr e Sapienza Università di Roma L’Italia è uno dei paesi più xenofobi d’Europa: il 70% ha paura degli immigrati e tra le 10 città europee più razziste 4 sono italiane (Torino, Bologna, Roma e Napoli). Il fatto che malgrado la riduzione dei reati (omicidi dimezzati in 10 anni) il 39% auspichi criteri meno rigidi per il possesso di armi la dice lunga. Viviamo in un paese ...

Boxing Star permette di salire sul ring e combattere Come in Punch-Out!! : Boxing Star è un gioco di pugilato in cui dovrete diventare una stella della boxe partendo dalle umili lotte di strada per arrivare al titolo di campione del mondo tramite la modalità storia. L'articolo Boxing Star permette di salire sul ring e combattere come in Punch-Out!! proviene da TuttoAndroid.

Violenza assistita - che cos’è e Come combatterla : Quasi mezzo milione di bambini, in Italia, è vittima di un abuso terribile e spesso sottovalutato: la Violenza assistita. Una pratica traumatica vissuta da tutti quei minori che crescono all’interno di una famiglia nella quale la donna viene sottomessa abitualmente dal amarito. I bambini che subiscono quotidianamente episodi di Violenza assistita non presenta traumi fisici: non si presentano a scuola con occhi neri o lividi, ed è questo a ...

WhatsApp contro le fake news - ecco Come le combatte - : In particolare, il governo indiano ha invitato la compagnia ad affrontare questo problema, considerando la sua più ampia base di utenti nel mondo. Sebbene la nuova etichetta potrà mostrare agli ...

Lgbt - Come combattere le discriminazioni al lavoro : Spesso capita che si diano per scontate consuetudini discutibili, senza nemmeno rendersi più conto che magari sono discriminatorie, per niente eque. E così, è sempre stato che veniva concesso il congedo per il viaggio di nozze, ma solo se ci si sposava con tutti i crismi che l’istituzione impone(va); così si è sempre dato per scontato che se il marito o lo moglie si fossero ammalati gravemente si sarebbero potuti avere i dovuti permessi ...

Mafia : Contrada - è ingiusto che un vecchio Come me continui a combattere : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Com dicevano i latini 'Turpe senex miles', è ingiusto e inumano che un vecchio continui a combattere. Io ho combattuto per 26 anni dal '92 ad oggi e continuo a guerreggiare". Lo ha detto Bruno Contrada, 87 anni, parlando delle perquisizioni subite nei giorni scorsi nel

Come combattere la povertà : Tuttavia la Scienza Economica insegna da secoli che solo il rilancio di investimenti può generare modalità diverse per far ripartire il mercato del lavoro e risolvere lo stato di indigenza per ...

Terapie intensive : Come combatterne i contraccolpi estetici : È possibile pensare alla propria immagine (e prendersene cura) nel bel mezzo di una terapia intensiva? Probabilmente no. Eppure il suggerimento – importante e non frivolo – è proprio quello di continuare a tenere alla propria bellezza. Perché è anche contrastando i contraccolpi estetici dovuti all’utilizzo di determinati farmaci che si può combattere la malattia con spirito ancora più agguerrito. Lo sa bene Rita Parente, estetista che da ...

Come curare l'acne : tutti i rimedi per combatterla : Nel caso facciate sport, eliminate le tossine lavandovi subito dopo, soprattutto la zona della fronte che tende a sudare maggiormente. La scelta di un detergente adatto è fondamentale: evita prodotti ...