Colpi di pistola esplosi in un cortile a Napoli | rabbia per un mancato pagamento

Lite in un campo rom a Napoli - giovane ferito da Colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ...

Lite in un campo rom a Napoli - giovane ferito da Colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale...

Morto Nicola Bifara : ucciso con 5 Colpi di pistola : Il 46enne Nicola Bifara e' Morto a seguito dei danni provocati dai 5 colpi di pistola che lo hanno colpito lungo la strada provinciale a Partinico

Vicenza - uomo ucciso in strada con 5 Colpi di pistola : killer si suicida/ Ultime notizie : qual è il movente? : Vicenza, uomo ucciso in strada con 5 colpi di pistola: killer si suicida. Ultime notizie: qual è il movente? Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'episodio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:06:00 GMT)

VICENZA - UCCISO IN STRADA A Colpi DI PISTOLA FORSE PER UN DEBITO/ Ultime notizie : killer fugge - poi si ammazza : Trissino, sparatoria in STRADA: UCCISO un uomo. Ultime notizie: killer in fuga su una Mercedes nera. L'assassinio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13:30(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:09:00 GMT)

Vicenza - 39enne ucciso in strada a Colpi di pistola : il killer si è suicidato dopo la fuga : La vittima è Enrico Faggion, viveva a Trissino: era a bordo di una Ford ed è stato costretto a scendere. Contro di lui esplosi cinque colpi di pistola. La fuga del killer è durata poco: il suo cadavere è stato ritrovato accanto all'auto.

Vicenza - spara dal terrazzo e Colpisce un operaio straniero | Caserta - migrante : "Ferito con pistola aria compressa" : Nell'appartamento dell'uomo, i carabinieri hanno scoperto diverse munizioni e una carabina, dalla quale sarebbe partito il colpo

Uccide 39enne in strada con 5 Colpi di pistola. Poi si suicida : E' stato fermato e poi ucciso in strada l'uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. È stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Kia, e costretto a scendere. Dopo un violento litigio l'altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. La vittima doveva sposarsi tra 10 giorni, scrive l'Ansa. Faggion, dipendente di un'azienda di Broggiano ...

Un 39enne di Broggiano è stato ucciso in strada con 5 Colpi di pistola. È caccia al killer nel vicentino : E' stato fermato e poi ucciso in strada l'uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. Non è stato raggiunto da spari partiti da un'auto in corsa - come ricostruito in un primo tempo - ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Kia, e costretto a scendere.Dopo un violento litigio l'altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora ...

Va a trovare la mamma : Enrico freddato in strada a Colpi di pistola - muore 39enne : TRISSINO (VICENZA) - Un uomo di 39 anni, Enrico Faggion è stato freddato a colpi di pistola a Trissino, in via Nazario Sauro, in zona piscine, attorno alle 13 di oggi. L'uomo abitava a San...

Ucciso in strada con 5 Colpi di pistola : ANSA, - VICENZA, 27 LUG - E' stato fermato e poi Ucciso in strada l'uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino, Vicenza,. La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. La prima ricostruzione ...

Vicenza - 39enne ucciso con cinque Colpi di pistola : killer lo ha costretto a scendere da auto : È stato fermato e poi ucciso in strada l’uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. Non è stato raggiunto da spari partiti da un’auto in corsa – come ricostruito in un primo tempo – ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Ka, e costretto a scendere. Dopo un violento litigio l’altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora è caccia ...

Agguato nel Napoletano : tre Colpi di pistola contro 23enne - ferito all'anca : Agguato di camorra a Cercola. Un ragazzo di 23 anni, Gaetano Caputo, è stato ferito a colpi di pistola mentre percorreva a bordo della sua utilitaria via Matilde Serao. Stando alle prime notizie, due ...

Benzinaio ferito con tre Colpi di pistola a Busto Arsizio - operato : Il Benzinaio ferito gravemente nella serata di venerdì a Busto Arsizio , nel Varesotto, da tre colpi di pistola, è stato operato nella notte dall'équipe medica dell'ospedale di Legnano. I chirurghi ...