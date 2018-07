Cinque posti disponibili per i giovani con il servizio civile

Negozi chiusi nei festivi I Cinque Stelle bruciano 400mila posti di lavoro : Un'emorragia di posti di lavoro che inizia oggi e una prossima ventura. Il progetto di legge sostenuto dal M5s che pone limiti alle aperture domenicali (un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale) porterebbe a un drastico taglio di posti di lavoro. Secondo Confimprese, se il provvedimento passasse, il settore commerciale perderebbe il 10 per cento del ...

[L'inchiesta] Soldi e posti di lavoro - così il costruttore Parnasi pagava Cinque Stelle e e Lega. "Sono tutti sodali" : Il buongiorno al governo del cambiamento giallo-verde arriva di prima mattina con 288 pagine di ordinanza di custodia cautelare che sono l'apoteosi di patti corruttivi vecchia maniera. "Le indagini " ...

Torino : tremila domande per Cinque posti da infermiere Video : In Italia, come dimostrano le scene delle ultime ore, tantissime persone sognano di fare l'infermiere presso l'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Erano otto anni che la struttura sanitaria non bandiva un concorso per infermieri [Video]. Quest'anno, come il 2010, i posti messi a concorso sono cinque. Le domande pervenute sono quasi tremila. Un vero record. Sul web sono state pubblicate le immagini ritraenti le persone accalcate davanti ...

