Cina | apre il primo hotel al mondo senza personale

La Cina apre e chiude le porte a Facebook : ritirata la licenza per la filiale : E' durato poco il permesso di Pechino per l'apertura di una controllata del social network. Il gruppo di Menlo Park intendeva aprire un hub per l'innovazione nella nazione asiatica dove la piattaforma resta bloccata

PisCina comunale : domenica riapre dopo il caso dell'acqua mancante : 'Sono stati ultimati i lavori di riempimento d'acqua e pulizia della vasca grande della Piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport ...

Rieti - la pisCina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua - l'opposizione in Comune 'affoga' il sindaco ... : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

Rieti - la pisCina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua. Il tuffo del ragioniere : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

Rieti - la pisCina comunale riapre e il primo giorno l'ingresso è gratuito : ma non c'è l'acqua : Un bagno, per di più gratis, nella piscina comunale finalmente riaperta per la stagione estiva? Magari, se soltanto ci fosse l'acqua per tuffarsi. Tragicomica sorpresa a Rieti quella che stamattina ha ...

L'Università del Foro Italico. Apre al pubblico il nuovo cento di MediCina dello Sport : In rappresentanza del mondo dello Sport nazionale e internazionale, era presente all'inaugurazione del centro, il membro CIO Ivo Ferrian i, Maurizio Casasco Presidente della Federazione Medico ...

Foro Italico - apre centro mediCina sport : L'Ateneo guidato dal Rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione Internazionale di medicina dello sport, spalanca le porte ai cittadini grazie al suo poliambulatorio che fornirà ...

Foro Italico - apre centro mediCina sport : L'Ateneo guidato dal Rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione Internazionale di medicina dello sport, spalanca le porte ai cittadini grazie al suo poliambulatorio che fornirà ...

Roma : Università Foro Italico - apre nuovo Centro MediCina Sport : Roma – L’universita’ del Foro Italico di Roma sempre piu’ punto di riferimento delle Scienze Motorie e della Medicina applicata allo Sport. Sara’ infatti inaugurato lunedi’ 16 luglio il Centro universitario di Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico. L’ateneo guidato dal rettore Fabio Pigozzi, attuale presidente della Federazione internazionale di Medicina dello Sport, spalanca le porte ai ...

Tesla made in Cina. Musk sfida Trump e apre impianto per fabbrica da 500.000 auto l'anno : NEW YORK - Elon Musk 'sfida' Donald Trump. Il miliardario visionario firma un memorandum of understanding con le autorità cinesi per la costruzione a Shanghai del primo impianto...

La cinepisCina apre tra le star - con un occhio ai Mondiali di calcio : La cinepiscina del parco di Castel Romano inaugurata tra le stelle. C'erano l'attore Kaspar Capparoni, Pamella Camassa, Grazia Di Michele, Danilo Brugia, Fioretta Mari, Federico Moccia e il coreografo ...

Donna in burkini cacciata dalla pisCina a Firenze/ Miriam Amato di Potere al Popolo apre un caso : Firenze, Donna in piscina con burkini cacciata: Miriam Amato del Potere del Popolo solleva un vero e proprio caso. Intanto l'assessore allo Sport chiede un rapporto dettagliato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:36:00 GMT)

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Dazi - Cina : gli Usa stanno aprendo il fuoco sul mondo : Borse asiatiche in rosso oggi in chiusura, alla vigilia dell'aplicazione della prima tranche di tasse doganali imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni cinesi -