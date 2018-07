Ciclista muore nello scontro con un' auto

Tragico schianto sullo Spino : un motoCiclista avvolto dal fuoco muore - l'altro è grave : Arezzo, 21 luglio 2018 - Tragico schianto sullo Spino. Un motociclista, orignario dell'Emilia Romagna, muore, l'altro , 46 anni di Impruneta, è gravissimo. Uno scontro frontale che è stato addirittura ...

Incidente - muore motoCiclista 63enne alla periferia di Bologna : 18 luglio 2018

“Agganciato” dal camion che lo sorpassa - Ciclista muore a Murialdo | : Il 70enne Carlo Ivaldo ha perso la vita intorno alle 11 in frazione Ponte: inutili i tentativi di soccorso del 118

Cade con la bicicletta e sbatte violentemente con la testa : muore Ciclista 60enne : Tragedia all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti: un turista ceco di 60 anni ha perso la vita durante un’escursione in comitiva. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Incidente tra un’auto e una moto a Predazzo : muore un motoCiclista - due i feriti : Grave Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Predazzo, in Trentino, lungo la statale 48 delle Dolomiti. Un motociclista, il 35enne Enrico Vinante di Tesero, è morto sul colpo. feriti e trasportati in elicottero in ospedale gli occupanti dell’auto coinvolta nello schianto, madre e figlio di 74 e 50 anni.Continua a leggere

Ciclista investito a Castano Primo : muore in ospedale LE FOTO : Ciclista investito: la dinamica dei fatti E' avvenuto poco prima delle 10 di stamattina, martedì 4 luglio, nei pressi della rotatoria della SS 336 con via Oleggio ai confini di Castano Primo un ...

Roma - scontro con mezzo Ama : muore Ciclista : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Un ciclista ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.10 dopo uno scontro con un mezzo dell'Ama avvenuto in via Salaria 983, all'altezza dell'ingresso dell'impianto Ama. A quanto si apprende sul posto è intervenuta la polizia locale del III gruppo Nomentano e una elia

Incidenti : auto contro moto - muore a Livigno motoCiclista 16enne : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Tragico incidente a Livigno, località Trepalle (Sondrio), nel primo pomeriggio. Lo schianto tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un giovane motociclista di appena 16 anni. automedica e elicottero accorsi sul posto, la statale 6651, hanno constato il decesso del ragazzo. L'articolo Incidenti: auto contro moto, muore a Livigno motociclista 16enne sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Malore in bici : muore Ciclista olandese durante gara di solidarietà : Tragedia durante il Giro di Kika 2018, una manifestazione ciclistica che raccoglie fondi per la lotta al cancro infantile. Un ciclista olandese, Dirk Metselas, è deceduto nella giornata di ieri a ...

Incidenti in Montagna - Trentino : Ciclista precipita in dirupo e muore : Un ciclista ha perso la vita in Trentino: è precipitato per 150 metri in un dirupo tra Cavedago e Andalo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio ma il corpo è stato rinvenuto in zona impervia dell’Altopiano della Paganella solo in serata da un drone dei vigili del fuoco del corpo permanente, e recuperato poi dal soccorso alpino. E’ possibile che il 50enne sia caduto nella scarpata sottostante il sentiero a causa di un malore, ...

