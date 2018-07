Chievo-Juventus | l’esordio di Cristiano Ronaldo si avvicina | si alzano i prezzi per

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Tra pochi giorni scatta la prevendita per il match tra, la prima gara diin serie A Laesordirà nella prossima serie A al Bentegodi, affrontando ilnella prima giornata del campionato 2018/2019. Cresce l’attesa per il debutto diin Italia, sensazionale acquisto dei bianconeri in questo mercato estivo. Il club gialloblu prevede il pienone nel proprio stadio, per questo motivo non manca un leggero innalzamento deiper accedere nell’impianto veronese. Si va dai dai 50 euro per la curva sud e gli ospiti ai 150 delle poltronissime, un listino ‘diverso’ rispetto alla scorsa stagione, quando il fenomeno portoghese non era ancora sbarcato in serie A. La prevendita inizierà mercoledì 1° agosto alle 15, nonostante sia ancora da decidere se si giocherà il 18, 19 o 20 agosto.L'articolo ...