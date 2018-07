Centrodestra | Giovanni Toti | al via la prima riunione del movimento ' arancioni'

Giovanni Masotti rivela : 'La Rai mi chiuse perché sono di Centrodestra ' : Il giornalista che ha raccontato per anni la politica italiana sul Tg2 prima e Tg1 poi. Il cronista che ha anche descritto i cambiamenti dell'Europa da varie latitudini , Bruxelles, Londra e Mosca, , ...

Giovanni Toti : «Salvini con il Centrodestra vince - ora partito unico senza annessioni» : Presidente Toti, in queste amministrative è tornato il centrodestra classico, e sembra in forma. Contento? 'La nostra coalizione non ha mai abbandonato la scena. Governiamo insieme sei regioni - ...