Blastingnews

: RT @Fantacalciology: Centrocampisti Fantacalcio serie A: da Stulac a Pasalic, i consigli per l'asta - HyboriaLeague : RT @Fantacalciology: Centrocampisti Fantacalcio serie A: da Stulac a Pasalic, i consigli per l'asta - Fantacalciology : Centrocampisti Fantacalcio serie A: da Stulac a Pasalic, i consigli per l'asta - TuttoFanta : ?? PILLOLE DI CALCIOMERCATO?? ??#Fiorentina: acquistato il difensore #Antzoulas. ??#Sampdoria: preso #Bahlouli. ??… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Sta per cominciare il mese di agosto, il mese in cui iniziera' il nuovo campionato diA. Per gli appassionati diVIDEO è arrivato il momento di appuntare i possibili acquisti in vista dell'. Tra i giocatori che più fanno la differenza con i loro bonus, tra assist e gol, ci sono indubbiamente i. Non si possono però puntare soltanto i top player, per completare la rosa bisogna andare a cercare anche mediani di qualita' nelle altre squadre dellaA. Ilo principale è quello di cercare di prendere deicon delle spiccate doti offensive, che riescano a segnare anche qualche rete oltre che prendere dei buoni voti. Cerchiamo allora di fare qualche nome scrutando tra le probabili formazioni dellaA 2018-19. Iper l'Titolari fissi o scommesse low cost? E' bene propendere sia per l'una che per ...