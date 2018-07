Cento | muore dopo la puntura di una zanzara

blogo

(Di domenica 29 luglio 2018) Mortoladi unainfetta. Siamo a, in provincia di Ferrara, dove ieri un anziano di 77 anni è deceduto in ospedale a seguito delladell'insetto che gli ha trasmesso il virus West Nile, la febbre del Nilo.L'anziano soffriva già di problemi cardiorespiratori. Ricoverato il 24 luglio scorsouna caduta, le sue condizioni sono via via diventate sempre più critiche, anche a causa della patologia cronica pregressa, finchétutti gli accertamenti del caso i medici dell'ospedale di Cona gli hanno diagnosticato una meningoencefalite da West Nile.Allarme virus West Nile in PolesineLa donna contagiata dal virus West Nile a Fossalta di Piave è invece fuori pericolo: si tratta del dodicesimo caso di febbre del Nilo registrato in Italia dall'inizio dell'estate. Ricoverata all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso alla donna era stato diagnosticato il virus due ...