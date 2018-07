Catania | bus lascia a terra migranti munite di biglietto | per l' azienda non è razzismo

Blastingnews

(Di domenica 29 luglio 2018) Stamattina un gruppetto di quattro persone di colore, tre donne ed un uomo, ha raggiunto il piazzale degli autobus diper arrivare a Taormina con la corsa delle ore 9 di Interbus, Pensavano che, per partire, sarebbe bastato essere muniti di regolare titolo di viaggio ed invece non è andata così. L'autista, infatti, come ha raccontato una testimone, Franca Scardilli, raggiunta da MeridioNews, è partitondo ale donne. La storia è già rimbalzata sui social scatenando le immancabili polemiche. I quattro erano tutti muniti diSecondo quanto riportato dalla donna, anche lei in attesa dell'autobus per Marzamemi, l'uomo si era recato a fare i biglietti, mentre le tre donne hanno chiesto all'autista di poter salire a bordo; il conducente ha spiegato loro che senza adeguato titolo di viaggio non potevano prender posto e così hanno atteso di fronte al mezzo. Quando ...