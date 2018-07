Castel Fusano | torna l' ombra delle messe nere | trovati versetti della Bibbia strappati

Incendi Roma : rogo a Castel Fusano - bruciati 3mila m² : L’Incendio divampato ieri nella pineta di Castel Fusano a Ostia ha interessato un’area di 3mila metri quadri di vegetazione ed arbusti, una zona già devastata dal fuoco la scorsa estate. Il rogo si è sviluppato intorno alle 12:45. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dei Carabinieri Forestali in servizio all’interno della pineta e i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme con l’ausilio di ...

Roma. Castel Fusano : Carabinieri forestali presidiano la pineta : “Verrà inaugurata a breve la caserma dei Carabinieri forestali all’interno della pineta di Castel Fusano. Si tratta di ex uffici

Incendi - rogo nella Pineta di Castel Fusano : Vigili del Fuoco al lavoro : Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nella Pineta di Castel Fusano (a Castel Porziano, all’altezza della pista ciclabile) per Incendio della macchia mediterranea. Sul posto due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione civile. L'articolo Incendi, rogo nella Pineta di Castel Fusano: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug., AdnKronos, - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del ...

Roma - incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Vigili del fuoco in azione nella pineta di Castel Fusanoa Roma per un incendio all'altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile.

Roma - incendio nella pineta di Castel Fusano : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – Vigili del fuoco in azione nella a Roma per un incendio all’altezza di Castel Porziano e della pista ciclabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e la protezione civile. L'articolo Roma, incendio nella pineta di Castel Fusano sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Castel Fusano - di nuovo in fiamme la pineta : due roghi scoppiati in zone distanti : Torna a bruciare la pineta di Castel Fusano. Le fiamme sono divampate in via del Lido di Castel Porziano poco dopo le 12 di questa mattina. Sul posto, squadre dei vigili del fuoco e del servizio ...

Castel Fusano - Carabinieri forestali presidiano la pineta : Castel Fusano, Carabinieri forestali presidiano la pineta. Raggi, stop azioni criminali. Con la presenza dell’Arma difendiamo importante patrimonio naturale. “Verrà inaugurata a breve la caserma dei Carabinieri forestali all’interno della pineta di Castel Fusano. Si tratta di ex uffici del Municipio X che abbiamo riqualificato e adattato a presidio dei Carabinieri proprio all’interno della pineta. Un punto di controllo strategico che si aggiunge ...

Raggi presenta nuova caserma forestali Castel Fusano : Roma – Nella pineta di Castel Fusano entrera’ in funzione la prossima settimana la nuova caserma dei Carabinieri forestali. La struttura, localizzata all’interno di alcuni ex uffici del X Municipio in via Martin Pescatore 66, sara’ un nuovo presidio e un punto di controllo strategico contro gli incendi nella grande area verde a ridosso del litorale di Roma. A presentare questa mattina le novita’ relative al ...

Roma. Nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano : È partito il Nuovo servizio di videosorveglianza per la pineta di Castel Fusano, nel territorio del X Municipio di Roma.

Castel Fusano : Nuovo servizio di videosorveglianza : Roma – È partito il Nuovo servizio di videosorveglianza per la Pineta di Castel Fusano, nel territorio del X Municipio. Due telecamere, installate rispettivamente sulla Torre di Tumuleti e sul Castello di Giulio II di Ostia Antica, sono già entrate in funzione per agevolare le attività di controllo e salvaguardia del parco urbano. Le due videocamere sono attive 24 ore su 24 e vengono puntualmente monitorate dagli addetti del servizio ...

Raggi - telecamere h24 a Castel Fusano : ANSA, - ROMA, 28 GIU - "Evitare incendi ma anche contrastare concretamente la mano criminale che più volte ha sfregiato il verde del litorale di Roma. Arrivano le telecamere nella pineta di Castel ...