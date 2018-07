Cane con 8 cuccioli abbandonati in A1 | animali soccorsi e salvati dalla Polstrada

Estate - AIDAA : le regole per viaggiare sicuri con il Cane in auto : “E’ scattato ieri – rileva l’associazione animalista AIDAA – l’esodo con un weekend da bollino rosso in concomitanza con l’inizio della settimana più calda dell’Estate. Sono circa un milione le famiglie che nel fine settimana si sono messe in viaggio verso le località turistiche con il proprio cane (o gatto) al seguito“. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ricorda alcuni ...

Il Cane sta male mentre si trova in vacanza in Sardegna : il milionario russo lo manda a Mosca con il jet privato : Il cane sta male e il milionario russo noleggia un jet privato per rimandarlo a casa, in Russia, e essere curato dal suo veterinario. Come riportato da La Nuova Sardegna, il magnate era al Forte Village, resort di lusso sull’isola, e quando si è reso conto che il suo animale non stava bene, ha deciso di non fidarsi troppo dei veterinari sardi e di chiamare subito il pilota del suo aereo. In men che non si dica, il cane si è ritrovato dal ...

Terrorizzato di fronte alle scale mobili : ecco chi è Google - il Cane che ha conquistato i social : ecco chi è Google: vi presentiamo l’esemplare di Golden Retriever, che è diventato famoso sui social, dopo che il padrone ha mostrato il video del suo cane impaurito di fronte alle scale mobili del centro commerciale Google, non è solo il motore di ricerca più famoso del mondo, ma è anche uno stupendo Golden Retriever di due anni, che è diventato famoso dopo un video postato sui social dal suo padrone. Il bellissimo esemplare ...

Con il Cane in spiaggia - record di multe in riviera romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane : STEFFY vivrà con BILL? RIDGE dice no! : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful, RIDGE Forrester sarà completamente sconvolto quando vedrà di nuovo il ciondolo degli Spencer (donato da Bill) al collo di sua figlia STEFFY. La ragazza, disillusa una volta per tutte dall’amore di Liam, stringerà dunque con l’editore un accordo di cui al momento non si conoscono i dettagli. Quel che è sicuro è che Bill ha promesso a STEFFY di dedicare la vita a ...

Passeggia con il Cane e viene azzannata da un pitbull. Paura a Venere : E' stata azzannata da un grosso cane, probabilmente un pitbull, mentre stava portando a passeggio il proprio cagnolino. Brutta avventura per una giovane donna di Venere che nella tarda mattinata di ...

Leyton Orient - cercasi tifoso con Cane : l'annuncio per allontanare le volpi dal campo : Non c'è mai fine all'originalità, soprattutto nell'epoca dei social. L'ultima trovata l'ha offerta il Leyton Orient , club londinese balzato alle cronache nel 2014 poiché al centro di un talent show a ...

Porta il tuo Cane in vacanza con Trenitalia e spendi al massimo 5 euro : Anche quest'anno Trenitalia offre la possibilità ai suoi clienti di Portare in treno il proprio cane pagando al massimo un ticket di 5 euro, a prescindere dalla destinazione. Una promozione che si rinnova per il terzo anno, volta a...

Compagnie petrolifere ameriCane dicono no a sanzioni più pesanti contro la Russia - : Alcune Compagnie petrolifere ed energetiche americane, le cui attività sono strettamente legate alla Russia, si sono opposte all'inasprimento delle sanzioni contro Mosca. Lo segnala la Reuters, ...

Cuba : presidente Miguel Diaz-Canel nomina nuovo governo - cambio al vertice dell'Economia : L'Avana, 21 lug 18:34 - , Agenzia Nova, - Il nuovo presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel, ha nominato il nuovo governo, mantenendo in carica la maggior parte dei ministri del suo predecessore... , Res,

Da Shatila a Roma - con Basket Beats Borders le rifugiate palestinesi abbattono le frontiere a colpi di Canestro : Il campo profughi di Shatila nasce nel 1949 a Beirut, in Libano, quando la prima guerra israelo-palestinese porta molti palestinesi a trovare rifugio in questa zona. Oggi, anche a causa dell’alto numero di rifugiati in fuga dalla guerra in Siria, nel campo grande un chilometro quadrato, vivono oltre 25mila persone. “Abbiamo poca acqua, che non basta per tutti”, racconta Rayan, 23 anni. “L’elettricità va spesso via, le strade sono strette e ...

Estate : al mare con il Cane - le raccomandazioni del veterinario : Tempo di vacanze e di giornate in spiaggia, e sono numerose le famiglie che non rinunciano a portare con sé anche gli inseparabili amici a quattro zampe. Ma per chi decide di passare la giornata al mare con il proprio cane, ci sono alcune accortezze di cui tener conto: “Anche se potrebbe sembrare superfluo ricordarlo, i cani non sono ammessi in tutte le spiagge, quindi prima di programmare una partenza informiamoci su quali sono quelle che ...

Basket - Serie A-2 - Pagani a Piacenza per la sua seconda vita a Canestro : Una cosa è certa: chi c'era quella sera non lo dimenticherà mai più. Era un sabato di fine settembre 2015: a Manerbio, nella bassa bresciana, si giocava un torneo pre-campionato tra formazioni di A-2. ...

Il Cane è terrorizzato dalle scale mobili : ecco cosa si inventa la padrona per convincere il suo labradoodle : Una ragazza sta passeggiando dentro un centro commerciale, in Georgia, in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe. Il cane di razza labradoodle, nonostante la stazza, si arresta terrorizzato di fronte alle scale mobili e si rifiuta di proseguire. La ragazza pur di scendere è costretta a caricarsi di peso il cane che affronta le scale mobili letteralmente abbarbicato alla padrona. L'articolo Il cane è terrorizzato dalle scale mobili: ecco ...