Campo rom La Barbuta | incendiate nella notte montagne di rifiuti Foto

Lite in un Campo rom a Napoli - giovane ferito da colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale Loreto Mare, ...

Lite in un Campo rom a Napoli - giovane ferito da colpi di pistola : Un abitante del campo rom di via Taddeo da Sessa a Napoli è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla gamba in circostanze tuttora da chiarire. Il giovane, ricoverato all'ospedale...

Rom : il sindaco Palermo ordina lo sgombero del Campo della Favorita : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato oggi un'ordinanza in cui dispone lo sgombero del campo nomadi della Favorita. Orlando fa riferimento al recente provvedimento della magistratura che ha posto sotto sequestro l'area e che impone "l'adozione di un provvedimento urgente e contingibile per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e necessità' di intervenire con immediatezza per superare la situazione di ...

Palermo : al via dismissione Campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

Palermo : al via dismissione Campo rom - sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) – Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il Coime, la Rap, la Reset, l’Amg e l’Amap dovranno procedere, ciascuno per le proprie competenze, all’immediato abbattimento delle baracche liberate; alla pulizia e sistemazione degli spazi del campo, provvedendo contestualmente alla rimozione del materiale di risulta e allo smaltimento delle singole componenti dei rifiuti; alla messa in ...

Palermo : al via dismissione Campo rom - sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) - Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il Coime, la Rap, la Reset, l’Amg e l’Amap dovranno procedere, ciascuno per le proprie competenze, all’immediato abbattimento delle baracche liberate; alla pulizia e sistemazione degli spazi del campo, provvedendo contest

Palermo : al via dismissione Campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza "contingibile e urgente" nella quale viene dato incarico a diversi uffici

Palermo : al via dismissione Campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

Palermo : al via dismissione Campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

Sassaiola contro i vigili per rientrare nel Campo rom sgomberato : A causa della fitta pioggia di ieri sera su Roma, le persone accampate davanti all'insediamento hanno cercato di rientrarvi lanciando sassi e altri oggetti contro i vigili -

Sassaiola contro i vigili per rientrare nel Campo rom sgomberato : un ferito : A causa della fitta pioggia di ieri sera su Roma, le persone accampate davanti all'insediamento hanno cercato di rientrarvi lanciando sassi e altri oggetti contro i vigili -

Salvini ha dato l'ordine : è in corso lo sgombero di un grande Campo rom della Capitale : Matteo Salvini ha anticipato le operazioni sgombero di uno dei campi nomadi più problematici di Roma, il Camping River. L'Europa aveva stabilito che tutte le operazioni sullo sgombero dovevano essere sospese fino a domani, il ministro dell'Interno però ha ordinato che lo sfratto dei nomadi avvenisse oggi. Il Viminale, di concerto con il Campidoglio, stamattina sul presto ha fatto presentare alle porte del Camping River centinaia di poliziotti, ...

A Roma sgomberato Campo rom per emergenza sanitaria : l'insediamento dei nomadi all'interno del Campig River. 'Ci hanno trattato come animali' accusano alcune persone. I Vigili della capitale smentiscono. C'era l'ok dell'Ue per la concessione di alloggi ...

Roma - sgombero del Campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...