CAMPIng river - un consiglio alla Raggi (da una rom) : Dieci giorni fa una persona “normale” spara “per aria” con un fucile a piombini e per un raro miracolo della balistica colpisce alla schiena una bimba rom che era in braccio alla madre, lì sotto casa. La bambina rischia la paralisi. Ieri le forze dell’ordine hanno sgomberato i 300 abitanti di Camping river, e hanno trascorso la notte per strada, donne, uomini e bambini senza più nulla di certo se non quello di aver perso tutto ciò che ...

L'operaio Rom contro Salvini : 'Ma quali parassiti - coi loro 49 milioni chiudiamo i CAMPI' : Negli ultimi giorni sulle cronache si fa un gran parlare del tema dei Rom, con prese di posizione anche piuttosto dure e fra loro contrastanti da parte di esponenti di Governo e della societa' civile. Per questo BlastingNews ha intervistato oggi Alievski Musli, 30 anni di Pesaro, attivista sociale e operaio di etnia Rom, molto noto anche sui social network su Facebook è to da oltre 11.000 persone, il quale ci ha raccontato la propria esperienza ...

Roma - sgomberato il CAMPIng River. Comune : legalità prima di tutto : E' stato sgomberato stamattina il camping River. Nella baraccopoli di via Tiberina, a Roma Nord, sono arrivate decine di autopattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale. LEGGI...

Caos al CAMPIng River : i rom provano a rientrare - ferito un vigile : Sale la tensione al Camping River. Dopo lo sgombero di questa mattina e la creazione del mega accampamento all'esterno del cancello, in serata si è creato il Caos. Poco dopo le 19, a causa della ...

Roma - tafferugli in serata al CAMPIng River : ferito un agente della polizia locale : tafferugli davanti al camping River a Roma sgomberato oggi dalla polizia locale. Tutto sarebbe cominciato in serata. Un gruppo di nomadi rimasti fuori a presidiare il cancello, quando ha cominciato a ...

Roma - sgombero del campo rom CAMPIng River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...

