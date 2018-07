Caldo | vola il consumo di frutta | è record del decennio

Combattere il Caldo a tavola : la dieta anti-afa : caldo, afa, calore. Quando la colonnina del mercurio sale a livelli critici (oltre i 30°) idratare il corpo diventa fondamentale. Ma non serve solo bere tanto (almeno 2 litri al giorno a piccoli sorsi a distanza di 15/20 minuti), il caldo si combatte sopratutto a tavola, scegliendo gli alimenti giusti ed evitandone altri. Ma quali sono i cibi più adatti a contrastare la calura? Anzitutto, quelli in grado di fornire al nostro organismo sali ...

Caldo e alimentazione : i consigli dello chef per combattere l’afa a tavola : Come combattere il Caldo estivo? Un aiuto arriva sicuramente da una sana, bilanciata e corretta alimentazione: lo chef Alessandro Circiello ha stilato per l’Adnkronos dieci consigli per affrontare al meglio le alte temperature. Bere più acqua – Il nostro organismo è composto per circa il 70% da acqua e necessita di circa 3 litri d’acqua al giorno: un litro e mezzo viene introdotto con ciò che mangiamo e il restante litro e ...

Arriva il Caldo - SOS zanzare : ecco come prevenire le punture e proteggersi dai famelici insetti volanti : E’ finalmente Arrivato il caldo, ci si inizia a scoprire, a pedalare in bicicletta e a godersi le passeggiate all’aperto. Ma l’apparente felicità viene di colpo disturbata da una presenza costante e fastidiosa delle nostre città, che fa sempre capolino non appena le temperature cominciano ad aumentare: la zanzara. Un insetto a cui non finiamo mai di abituarci, che con i suoi ronzii mina la nostra tranquillità, provocando delle “danze” fatte di ...

Viaggi in auto durante il Caldo estivo : cosa fare e cosa non fare al volante : In vista dell’esodo estivo e dei lunghi Viaggi in auto sotto il sole analizziamo rischi e pericoli per la salute che si possono nascondere al volante Nonostante il meteo negli ultimi giorni continui a fare i “capricci” e a risultare instabile, ormai l’estate è arrivata e con essa i pericoli che si nascondono durante i Viaggi in automobile effettuati con temperature esterne molto alte, se non addirittura proibitive. L’eccessivo caldo può infatti ...

Food : Coldiretti - con Caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue (2) : (AdnKronos) – Il gelato, spiega la Coldiretti, è uno degli alimenti più amati dagli Italiani che ne consumano oltre 6 chili all’anno pro capite, soprattutto nei 40mila laboratori artigianali che utilizzano materie prime fresche che arrivano dal territorio: dalla frutta alle uova, dal latte alla panna. Tutto il comparto utilizza ogni anno 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre ...

Food : Coldiretti - con Caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue (3) : (AdnKronos) – L’Italia con circa 1/5 (19%) del totale Ue ha conquistato la vetta del gelato a livello europeo grazie al sorpasso nei confronti della Germania che lo ha detenuto per oltre 20 anni ma che ‘ precisa la Coldiretti ‘ adesso è ferma a 515 milioni di litri (16%) seguita dalla Francia a 454 milioni (14%). Al quarto posto si posizionala Spagna con 301 milioni di litri e al quinto sorprendentemente la Polonia con ...

Food : Coldiretti - con Caldo vola gelato in Italia - primo produttore Ue : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Con il caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il primo produttore dell’Unione Europea”. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città ...

Caldo - Coldiretti : vola il gelato - l’Italia primo produttore in Europa : Con il Caldo volano gli acquisti di gelato con il boom di coni e coppette in Italia che con 595 milioni di litri è il primo produttore dell’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Eurostat che fotografano un successo dovuto anche alla destagionalizzazione dei consumi dovuta ai cambiamenti climatici in atto e al consumo come pasto alternativo in città nelle pause di lavoro ma anche in relax al mare in spiaggia. Ad ...