Caldo | Uecoop | allarme per 13 5 milioni di anziani in Italia

(Di domenica 29 luglio 2018) L’Unione europea delle cooperative, in relazione all’ondata di afa, lancia l’per i 13,5diche insono tra i più esposti ai rischi di malori per colpa deltorrido, soprattutto in città. I cambiamenti climatici con estati caratterizzate da picchi di calore influenzano sempre più anche l’assistenza agliinfatti – spiega– oltre all’attenzione alle terapie farmacologiche per le patologie legate all’età e oltre ai percorsi di fisioterapia, diventa sempre più importante integrare il percorso di sostegno con attenzioni maggiori alle temperature, soprattutto d’estate, quando il rischio disidratazione e collassi aumenta in maniera esponenziale. Per questo – afferma– è di importanza vitale che l’anziano beva molto anche quando dice di non avere sete e che possa contare sempre a tavola su ...