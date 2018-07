Calciomercato | Digne all' Everton | 20 milioni al Barcellona

Calciomercato : il Barcellona cede Digne all’Everton : Manca solo la firma, poi Lucas Digne sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Everton, la seconda squadra di Liverpool. Il Barcellona, secondo quanto pubblicano il Mundo deportivo e As, conclude così la terza operazione in uscita, dopo quelle dell’altro francese Deulofeu e del brasiliano Paulinho, finito in Cina. Il costo del cartellino del terzino sinistro francese, ex Roma, si aggira sui 20 milioni. Nell’operazione ...