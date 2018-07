Calcio | primi successi per Sion e Thun

Cr7? Il 5° acquisto più costoso della storia del Calcio. Ecco i primi dieci : 105 milioni di euro. Netti. Tanto è costato alla Juventus l'acquisto di Cristiano Ronaldo , il colpo più costoso della storia del club bianconero. Non della storia del calcio, visto che c'è chi è ...

CalcioMERCATO. Martins - primi contatti con la Lazio : Addossata la colpa sul presidente de Carvalho, come riporta il 'Corriere dello Sport', il ragazzo ha chiesto alla società che lo acquisterà l'eventuale pagamento dei danni qualora perdesse la causa ...

Mondiali di Calcio 2026 - i primi con 48 squadre : saranno ospitati da USA - Canada - Messico : saranno Stati Uniti, Messico e Canada, come pronosticato alla vigilia, ad ospitare i Mondiali di calcio [VIDEO] del 2026, i primi della storia a 48 squadre. La decisione è arrivata dopo il Consiglio della Fifa, in to al rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di Valutazione. La candidatura delle tre nazioni facenti parte della Concacaf ha avuto la meglio su quella del Marocco, per la quinta volta perdente negli ultimi ...

-5 ai mondiali di Calcio - primi senza l'Italia da 60anni : ... "A tutti i tifosi di calcio e alle più' grandi squadre del pianeta, rivolgo il mio benvenuto! Abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo" Un benvenuto costato alla Russia molto più di ...

Calciomercato Juventus - Icardi per Higuain e soldi : primi sì : Se mi piacerebbe giocare in Premier League? Certo, è il campionato più bello del mondo e mi piacerebbe giocarci'

Atalanta - Percassi show sul Calciomercato : “ecco i primi calciatori che stiamo seguendo” : Percassi ha svelato le prime indiscrezioni di calciomercato relativamente alla sua Atalanta, il patron annuncia l’obiettivo per l’attacco Il presidente dell’Atalanta Percassi, sta iniziando a muovere i primi passi sul calciomercato. Il patron bergamasco, ha annunciato d’avere in mente già 4 obiettivi, lasciandosi scappare anche qualche nome. “Il mercato? Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora ...

Calcio : La Strabinese vince il la Monte Cervinbo Cup Primi calci ma a trionfare è l'amicizia : Di più il calcio come tutti gli altri sport favorisce una sana socializzaione. Tornando agli aspetti agonistici, l'ultimo appuntamento della Monte Cervino Cup categoria Primi calci ha visto la ...

Calciomercato Inter - Skriniar nel mirino del Barcellona : avviati i primi contatti con gli agenti dello slovacco : Il Barcellona fa sul serio per Skriniar, l’Inter però resiste e conferma l’incedibilità del proprio difensore slovacco Milan Skriniar è entrato di prepotenza nel mirino del Barcellona, deciso a fare follie per regalare il difensore slovacco a Valverde. Già avviati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e gli agenti del calciatore, ma ciò che manca al momento è la valutazione del nerazzurro, dal momento che l’Inter non ha ...

Calciomercato Roma - interesse per Meret : già avviati i primi contatti : Alisson inseguito da mezza Europa, Skorupski sul piede di partenza e un ruolo che diventa improvvisamente scoperto. La Roma non ha intenzione di farsi trovare impreparata sul mercato dei portieri, per ...

Calciomercato Parma - Henderson e Asencio i primi colpi : Parma - Dopo la festa promozione, il Parma inizia a programmare la Serie A. Il primo step passa per il mercato. Sarà operato qualche taglio, doloroso, visto il gruppo che si è cementato con la ...

Calciomercato Fiorentina - ecco i primi nomi sul taccuino di Corvino : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una seconda parte di stagione molto importante, l’obiettivo è quello di ripetersi anche nel prossimo campionato. L’intenzione è quella di essere protagonisti anche sul mercato, ecco i primi nomi sul taccuino del ds Corvino e riportati dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Per la difesa il nome è quello di Rolando, in scadenza con il Marsiglia può rappresentare un affare ...