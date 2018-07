Calcio | Italia-Portogallo | Finale Europei Under 19 | orario d’inizio e come vederla in tv

Europei di Calcio Under 19 - domani la finale Italia-Portogallo : La Nazionale italiana Under 19 si gioca un’importantissima partita domani contro il Portogallo, ecco le dichiarazioni del ct e del capitano azzurro domani finale dei campionati Europei Under 19 tra Italia e Portogallo che scenderanno in campo domani a Seinajoki (ore 18.30, diretta Rai 2. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, qualificandosi tra le prime quattro, hanno già conquistato un primo obiettivo, quello della qualificazione al ...

Calciomercato Trapani - Italiano è il nuovo allenatore : Trapani - Il Trapani ha scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Si tratta del primo incarico tra i professionisti per l'ex bandiera del Verona. Nella passata stagione ha guidato l'Arzignano. ...

Calcio amputati : ai Mondiali del Messico Italia nel girone B con Argentina - Francia e Ghana : Se da un lato è un bene stare lontani dalla Russia, campioni del mondo del 2014, e dalla Turchia, prima in Europa, dall'altro siamo obbligati ad arrivare primi nel girone per evitare abbinamenti duri.

Serie A - la sorpresa clamorosa nel Calcio italiano : boom di abbonamenti - i tifosi tornano allo stadio : Che differenza c' è tra un cliente Apple e un tifoso della Juve? Nessuna. Il primo è quello sempre al passo coi tempi che mette da parte tanto al mese per avere in tasca il nuovissimo modello di ...

Calciomercato - Benedikt Höwedes potrebbe tornare in Italia ma non alla Juve… : Benedikt Höwedes fa gola a diversi club tra i quali spunta anche una squadra del nostro campionato interessata all’ex Juve Benedikt Höwedes interessa alla Lazio per rafforzare la difesa orfana di De Vrij. Questa la notizia che i colleghi del ‘Fanatik’ riportano con fermezza in queste ore. Il calciatore ex Juventus ha mercato in Germania, ma anche Lotito sta sondando il terreno per accaparrarselo. Nonostante i problemi ...

Calcio : B Italia trionfa al Supercupni : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Il cielo d'Irlanda si tinge d'azzurro azzurro. La B Italia infatti sconfigge in finale i padroni di casa del Co Down 2-0 e si aggiudica il prestigioso torneo internazionale ...

L’Italia maschile under 19 di Calcio è in finale agli Europei : La Nazionale maschile di calcio under 19 parteciperà alla finale degli Europei di categoria, in corso in questi giorni in Finlandia. Giovedì sera ha battuto 2-0 la Francia in semifinale, con gol di Christian Capone (di proprietà dell’Atalanta) e Moise The post L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei appeared first on Il Post.

Chievo e Parma : la giustizia sportiva è uno dei grandi mali del Calcio italiano : L'avvocato Mattia Grassani , molto opportunamente, si chiedeva su La Gazzetta dello Sport del 25 luglio perché mai il meno 5 sia stato applicato al torneo 2018-2019. E, a questo proposito, affermava ...

Calcio : Europeo U19 - Italia in finale : ANSA, - ROMA, 26 LUG - L'Italia Under 19 è in finale agli Europei di categoria in corso in Finlandia. Gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno superato 2-0 la Francia e domenica sfideranno il Portogallo ...

Calcio - Europei Under 19 : CHE AZZURRINI! L’Italia batte la Francia e vola in finale! : Due anni fa era stata la finale, e l’Italia aveva subito un cocente 4-0. Quest’anno è una semifinale, e a gioire sono gli azzurri, che tornano in finale agli Europei Under 19 battendo la Francia per 2-0 con un uno-due firmato da Christian Capone e da Moise Kean rispettivamente al 27° e al 30° minuto. I ragazzi allenati da Paolo Nicolato sono stati molto bravi a sfruttare le occasioni capitate loro, neutralizzando spesso e volentieri ...

Sorteggio calendario Serie A - tutte le giornate LIVE : lo spettacolo del Calcio italiano : Sorteggio calendario Serie A, tutte le giornate LIVE – Attesa finita, ecco il Sorteggio valido per il campionato di Serie A, si preannuncia un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni. Alla prima giornata non ci possono essere partite già giocate nella prima giornata delle ultime due stagioni, e la stessa cosa vale per l’ultima giornata. Nei turni infrasettimanali non potranno incontrarsi tra loro Inter, Juventus, Lazio, Milan, ...

Fabbricini : 'Non mi aspettavo l'arrivo di Ronaldo : benefici per tutto il Calcio italiano' : Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato a Sky Sport prima della presentazione dei nuovi calendari di Serie A: 'Siamo in quest'occasione particolare che dà il via alla stagione calcistica. Ci auguriamo un grande campionato e mi auguro che tutti, ...