Napoli - torna da Ischia e la moglie è scippata : preso a Calci e pugni : Un turista di Forlì è stato ferito a calci e pugni in una colluttazione con uno scippatore per tentare di recuperare la catenina d'oro che era stata strappata alla moglie. I due rientravano da una ...

«Vattene via sporco negro» - senegalese di 19 anni preso a Calci e pugni mentre lavora al bar : Erano in sette contro uno. Prima gli hanno tirato con violenza le orecchie, dicendogli: «Vattene via sporco negro». Poi mentre uno del gruppo lo teneva fermo gli altri lo prendevano a...

Calci E PUGNI : “SPORCO NEGRO VATTENE!” A 19ENNE SENEGALESE/ Ultime notizie Partinico : forse in 7 ad aggredirlo : Partinico, cameriere SENEGALESE insultato e picchiato in piazza. “Vattene via, sporco NEGRO”, gli hanno detto mentre lo aggredivano. E Dieng Khalifa non ha reagito. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Senegalese preso a Calci e pugni : Insulti razzisti e botte. Vittima giovedì scorso un Senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione. Secondo il racconto del ...

Palermo. “Vattene via - sporco negro” - e giù Calci e pugni : ferito migrante 19enne : La lista degli episodi di razzismo intensificatisi nelle ultime settimane si arricchisce di una nuova voce. Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico, nel palermitano, mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto ...

Uccisa a Calci e pugni in Costa Smeralda : due arresti/ Ultime notizie : disposte perizie - attesa autopsia : Sassari, marocchina massacrata di botte e Uccisa. Ultime notizie: un festino di droga e alcol finito male, due suoi connazionali sono stati arrestati con l'accusa di omicidio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:25:00 GMT)

Si accaniscono in due con Calci - pugni e un bastone : ferito un 37enne : SAN CESARIO DI LECCE - Misteriosa aggressione la notte scorsa a San Cesario di Lecce , dove un 37enne del posto è stato pestato con violenza da due soggetti al momento ricercati dai carabinieri della ...

Sorpreso a rubare energia elettrica - cingalese prende a Calci e pugni vigile a Napoli : Preso a calci e pugni mentre tentava di identificare un uomo responsabile di furto di corrente elettrica. Questo quanto accaduto a un agente dell'unità operativa tutela emergenze sociali e minori ...

Ragazza presa a pugni da africano a Napoli - Giorgia Meloni : 'Infame - rispediamolo a Calci a casa sua' : Furia di Giorgia Meloni per il caso di una ragazzina di 15 anni picchiata da un africano in strada a Napoli . La leader di Fratelli d'Italia interviene con un durissimo post su Twitter: 'Ragazza di 15 ...

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del Calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Alcamo - aggredisce la moglie a Calci e pugni e accoltella il cugino. Arrestato 34enne : aggredisce la moglie a calci e pugni, accoltella il cugino intervenuto in difesa della donna e all'arrivo dei carabinieri li aggredisce. Per questi gravi reati, sabato sera, è stato Arrestato dai ...