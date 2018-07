Bosch e Daimler | in California la città pilota per i test di guida autonoma

Daimler-Bosch - Guida autonoma - a tu per tu coi prototipi del 2019 : Osservare, monitorare, convogliare immagini e dati in un unico flusso coerente, pianificare, eseguire. Sono le operazioni che ogni sistema di Guida autonoma deve necessariamente compiere per muoversi in un contesto reale, a maggior ragione in quelli complessi e ultra popolati come le città. Per farlo, servono lhardware (i computer di bordo, le telecamere, i radar, i laser), il software (gli algoritmi di intelligenza artificiale), le mappe ...