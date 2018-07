Borussia Dortmund | Witsel in arrivo | i tedeschi sborseranno 20 milioni | visite mediche

Napoli - i test contro Chievo - Liverpool - Borussia Dortmund e Wolfsburg in diretta su TimVision : Si parte domenica 29 luglio con l'incontro Napoli - Chievo, in diretta alle 21, disponibile nella sezione Sport per tutti i clienti abbonati a TimVision. Si prosegue con i big match disponibili in ...

Liziero - la scalata nel San Paolo e l'offerta del Borussia Dortmund : ROMA - A certificarlo è stato un recente studio del Cies Football Observatory: sono 1.236 i calciatori brasiliani che giocano in giro per il mondo, il Paese di Pelé rappresenta la grande fabbrica del '...

Borussia Dortmund - Watzke : 'Mandzukic un campione - ma la Juve non lo vende' : Il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke , ha parlato dell'obiettivo di mercato Mario Mandzukic ai microfoni di Sport-Bild . 'E' un giocatore top, un ragazzo ambizioso e un grande campione. Ecco perché volevo e volevamo portarlo al BVB qualche anno fa. Adesso è un trasferimento completamente irrealistico - ha ...

Borussia Dortmund BENFICA/ Streaming video e diretta tv : testa a testa e orario - quote e probabili formazioni : diretta BORUSSIA DORTMUND BENFICA, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la International Champions Cup 2018, a Pittsburgh(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:37:00 GMT)

Amichevole : il Borussia Dortmund affonda il Liverpool : Vittoria in rimonta per il Borussia Dortmund che batte il Liverpool in rimonta 3-1 complice anche una risposta difettosa del portiere Karius. Nell’Amichevole valida per l’International Champions Cup, gli inglesi erano andati in vantaggio con un gol di testa di Van Dijk al 26′. In avvio brividi per un rinvio incerto di Karius, già autore di una sciagurata prova nella finale di Champions League fortemente condizionata dai ...

Pjanic agita il calciomercato. La Juve incontra l'agente di Caldara : offerte da Premier e Borussia Dortmund : E' sempre molto attivo Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero oggi, a Milano , ha incontrato nuovamente Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e Sime Vrsaljko : al centro del dibattito, il ...

Liverpool-Borussia Dortmund - altro disastro di Karius : rinvio maldestro e papera -VIDEO- : disastro DI Karius- Non c’è limite al peggio. Il Liverpool si prepara ad abbracciare Alisson e salutare definitivamente Karius. Il portiere inglese è stato protagonista di un altro doppio errore madornale in amichevole contro il Borussia Dortmund. Prima un rinvio maldestro, poi una respinta corta, la quale ha permesso al club tedesco di chiudere il […] L'articolo Liverpool-Borussia Dortmund, altro disastro di Karius: rinvio maldestro ...

Liverpool-Borussia Dortmund 1-3. Karius sbaglia e risponde alle critiche : Nella sfida tra il passato e il presente di Jurgen Klopp, è la sua ex squadra a trionfare e a portarsi a casa la seconda vittoria in altrettanti match dell'International Champions Cup. Christian ...

Diretta/ Liverpool Borussia Dortmund (risultato finale 1-3) streaming video e tv : Pulisic show! Liverpool KO : Diretta Liverpool Borussia Dortmund, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca a Charlotte per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:48:00 GMT)

