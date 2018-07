Bolzano | uomo salvato dai vigili del fuoco dalle acque dell’Isarco

meteoweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) Tratto in salvo questa mattina undell’Isarco, a, in stato di ipotermia: idell’hanno trovato all’altezza del ponte Roma, aggrappato a dei rami nel mezzo del fiume. E’ stato raggiunto con un gommone e portato a riva. Non è chiaro come l’sia finito in acqua: estremamente infreddolito, parlava con difficoltà, ed è stato trasportato in ospedale dalla Croce bianca. L'articolodaideldell’Isarco Meteo Web.