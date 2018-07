ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Bologna, quadro su Führer in villa: Airbnb cancella account host dopo denuncia turista. La replica: “Censura, è arte”… - FRANCESC0PAGANO : RT @fattoquotidiano: Bologna, quadro su Führer in villa: Airbnb cancella account host dopo denuncia turista. La replica: “Censura, è arte”… - fattoquotidiano : Bologna, quadro su Führer in villa: Airbnb cancella account host dopo denuncia turista. La replica: “Censura, è art… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Unraffigurante la divisa delin unasui colli bolognesi, affittata tramite, ha provocato lazione dell’dalla piattaformale proteste di unaamericana che si è sentita “offesa dall’opera”. Il proprietario, con qualifica di ‘super’, guadagnata con recensioni positive raccolte in cinque anni per più immobili di pregio messi in affitto, ha inviato una diffida al portale online per chiedere la riattivazione e un risarcimento, ritenendosi danneggiato. La vicenda, raccontata dal Corriere di, risale a maggio, quando una donna tornata a casasei giorni nelladi Zola Predosa, ha scritto all’chiedendo il rimborso del soggiorno per aver sofferto della presenza di alcune opere per lei offensive: un dipinto dell’artista contemporaneo inglese Marcus Harvey, raffigurante gli stivali e i vestiti di ...