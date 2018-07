Bologna | che botta di Donadoni | “non vivo di sfortune altrui | ma l’Europa non è alla

Strage Bologna - ci sarà anche Bonafede : ANSA, - Bologna, 29 LUG - anche Alfonso Bonafede rappresenterà il Governo alle celebrazioni per il 38/o anniversario della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. "Mi ha telefonato ieri la sua segreteria ...

Donadoni : 'Col Bologna raccolto ciò che si poteva. Milan? Con Leonardo ed Elliott più sicurezza. Sullo scudetto...' - : Roberto Donadoni , ex allenatore del Bologna , ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport . Tra i vari temi trattati, la sua esperienza con i rossoblù, le vicende della sua ex squadra, il Milan e un pensiero sul prossimo campionato. Bologna - 'Il Bologna giocava così male? È una ...

Bologna SOUTHAMPTON U 23/ Streaming video - diretta tv : le ambizioni rossoblu. Orario e formazioni (amichevole) : diretta BOLOGNA SOUTHAMPTON Under 23, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Orario e risultato live della partita che si gioca tra i felsinei e la formazione giovanile inglese(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:52:00 GMT)

Video / Bologna-Comano Terme (9-0) : highlights e gol della partita (amichevole) : Video, Bologna-Comano Terme (9-0): highlights e gol della partita, amichevole. I rossoblù di Filippo Inzaghi iniziano bene, protagonista Riccardo Orsolini con una tripletta.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 08:52:00 GMT)

Aitini : "Migranti arruolati per far bella Bologna. Alla sinistra benpensante dico che non è schiavismo" : "A settembre vogliamo venti migranti per ogni quartiere impegnati in attività di volontariato: dAlla pulizia dei muri a quella dei parchi. È un progetto che porto avanti assieme all'assessore al ...

Amichevoli - successo di Atalanta - Spal - Bologna - Parma e Sassuolo - pareggio dell'Empoli - : Questa la cronaca: Atalanta-Hertha BSC 3-2 Marcatori: 26′ p.t. Rekik , H, . 30′ pt Barrow , A, , 33′ pt Mancini , A, , 1′ s.t. Dilrosun , H, , 11′ s.t. Ili i su rigore , ...

Amichevoli : 9 gol del Bologna al Comano : ANSA, - Bologna, 21 LUG - Terza uscita stagionale per il Bologna di Filippo Inzaghi, che nel ritiro di Pinzolo, Trento, liquida 9-0 il Comano Terme, formazione d'eccellenza. A segno il nuovo acquisto ...

Bologna - coppia allontanata da un ristorante perché gay : Una coppia omosessuale ha riferito di essere stata allontanata da un ristorante del centro di Bologna: entrambi indossavano una maglia del gay pride.Continua a leggere

Annullato il concerto dei The Chemical Brothers a Bologna : info rimborso biglietti : Il concerto di The Chemical Brothers a Bologna è definitivamente Annullato. Dopo lo slittamento da giugno a settembre, lo show dei due fratelli salta senza ritorno a causa di circostanze non specificate. Il live era previsto per il 16 giugno, per poi essere riprogrammato per la data del 27 settembre. Evidentemente, la nuova data non ha sortito gli effetti sperati, comportando una cancellazione definitiva per la quale è già stato avviato il ...

Bologna - 4-0 al La Fiorita in amichevole : Una sgambata utile a smaltire i primi carichi di lavoro e a far assimilare alla squadra le idee tattiche del nuovo allenatore Filippo Inzaghi: il Bologna è sceso in campo questo pomeriggio , fischio d'...