Boeri | tregua con Di Maio | ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto

(Di domenica 29 luglio 2018) Unatra Luigi Die il presidente Inps Tito. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per lain legge delDignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui il governo gialloverde intende inserire una serie di interventi che richiederanno stime a cui dovrà lavorare l’istituto previdenziale. Dal calcolo del costo degli interventi sulle pensioni (ritocchi alla Fornero, taglio degli assegni oltre i 4mila euro, l’abolizione dell’Ape) all’eventuale allargamento del Reddito di inclusione o, come è più probabile, una sua sostituzione con una misura più simile al reddito di ...