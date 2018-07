Blancpain GT Series - L' atmosfera d' altri tempi della 24 Ore di Spa

Blancpain GT Series – Oltre 600 persone al Terrazza Blancpain Exclusive Party al Misano World Circuit [GALLERY] : Oltre 600 persone al al Terrazza Blancpain Exclusive Party . Mwc polo strategico per favorire l’incontro tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale e il mondo del motosport. Oggi proseguono le gare Oltre 600 ospiti hanno partecipato ieri, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party , serata conclusiva del Blancpain GT Series , l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei ...

Misano World Circuit – Arriva il Blancpain Gt Series : in pista prestigiose fuoriserie : Arriva il Blancpain Gt Series: a Misano World Circuit uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’automobilismo mondiale. In pista le fuoriserie dei marchi più prestigiosi al mondo. Nel Trofeo Lamborghini anche Fabian Vettel, fratello del ferrarista Sebastian. Novità: domenica debutto in pista delle Smart elettriche Sport, spettacolo e business. Nel weekend un vero e proprio gran gala del motorsport chiuderà a Misano World Circuit un mese ...