Blancpain GT Series - Latmosfera daltri tempi della 24 Ore di Spa

(Di domenica 29 luglio 2018) Si è da poco conclusa la 24 Ore di Spa-Francorchamps, vinta dal team Walkenhorst Motorsport con la BMW M6 GT3 numero 34 guidata dal trio composto da Phillip Eng, Tom Blomqvist e Christian Krognes.Una calamita per appassionati. Questa gara-evento è in grado di attirare lattenzione dei veri appassionati di motorsport, sempre alla ricerca di emozioni intense e tanta adrenalina. Sono tanti gli aspetti che rendono la competizione davvero speciale: dallo stress estremo che le vetture devono sopportare per arrivare al traguardo, allelevato e prolungato livello di concentrazione che i piloti si trovano ad affrontare in situazioni meteo completamente differenti, passando per esempio dal caldo torrido di una giornata soleggiata a temperature miti e asfalto viscido durante la notte. Non meno affascinanti sono le strategie, minuziosamente elaborate dai team manager nel tentativo di consolidare il ...