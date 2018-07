corrierediarezzo.corr

: Bevono troppo, soccorsi donna e anziano - NoiAretini : Bevono troppo, soccorsi donna e anziano - ducciodesa : RT @Corrierearezzo: Bevono troppo, soccorsi donna e anziano - Corriere di Arezzo - Corrierearezzo : Bevono troppo, soccorsi donna e anziano - Corriere di Arezzo -

(Di domenica 29 luglio 2018)alcol ,dal 118. E' capitato in due circostanze nella notte scorsa: Alle 4 e mezza in Pratomagno l'ambulanza è dovuta intervenire in una zona impervia per soccorrere una 39enne. ...