Beta Call of Duty Black Ops 4 pronta al via | le indiscrezioni sulle serie di punti

Treyarch stuzzica i fan di Call of Duty Black Ops 4 con video su armi a un passo dalla Beta : Si sta avvicinando la beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 e milioni di fan della serie non vedono l'ora di provarlo. Per questo il publisher Activision e lo sviluppatore Treyarch hanno pubblicato una serie di tre brevi video teaser sulle armi che vedremo a breve. I video possono essere visionati a fondo pagina. Il primo è dedicato al nuovo VAPR-XKG, si tratta di un fucile d'assalto decisamente versatile ma che non rinununcia a una ...

Call of Duty Black Ops 4 : Activision annuncia le date della Closed Beta : Call of Duty: Black Ops 4 è uno degli sparatutto più attesi dell'anno, un po' perché le apparizioni della serie Call of Duty sono diventate ormai un appuntamento fisso per milioni di giocatori, e un po' per le tantissime novità che questo capitolo potrà offrire, differenziandosi nettamente dai predecessori.Se siete ansiosi di mettere le mani sulla nuova creatura sviluppata da Treyarch, vi farà piacere sapere che oggi Activision ha annunciato ...

Arriva ad agosto la Beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 - ufficiale la data : Prima dell'uscita di Call of Duty Black Ops 4 il prossimo ottobre arriverà una beta multiplayer per permettere di provare il gioco. Activision e Treyarch hanno rivelato oggi che i fan saranno in grado di mettere le mani sul gioco attraverso la beta multiplayer già dal mese di agosto. La data ufficiale è il 3 agosto e i giocatori che hanno pre-ordinato Black Ops 4 potranno scaricare e giocare prima di tutti: la beta privata durerà fino al 6 ...

Nuovi indizi suggeriscono che la Beta di Call of Duty : Black Ops 4 si svolgerà nel mese di agosto : Call of Duty: Black Ops 4 promette una vera e propria rottura con il passato del franchise, a favore di numerose novità, una su tutte l'assenza di una vera e propria campagna single player.Ma non solo, il gioco includerà l'ormai celebre modalità battle royale, chiamata Balckout e, come collegamento col recente passato, la modalità Zombie.Per questo motivo, i fan sono in trepidante attesa di capire come si presenterà questo Call of Duty: Black ...