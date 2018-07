BERRETTINI BAUTISTA Diretta finale Atp Gstaad 2018 | streaming video e tv | orario della

Matteo BERRETTINI vs Roberto Bautista - Finale ATP Gstaad 250 : data - programma - orario d’inizio e tv. L’azzurro cerca l’impresa! : Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista-Augut nella Finale del torneo di Gstaad, ATP 250 sulla terra rossa della località svizzera. Il 22enne romano ha sconfitto l’estone Zopp con una prestazione davvero di lusso e ora sfiderà l’ostico spagnolo, capace di rimontare il serbo Djere. Si preannuncia una partita davvero molto ostica per l’italiano che però sta crescendo a dismisura e che ha tutte le carte in regola per poter ...