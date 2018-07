Beppe Grillo insiste | ' La Tav è un progetto senza senso' E i No Tav fanno partire la

Beppe Grillo risponde alle accuse : “Elezioni con sorteggio casuale? Succede già in altri Paesi. Contro di me parrucconi” : Le dichiarazioni di Beppe Grillo, secondo le quali la democrazia sarebbe superata e ci vorrebbero elezioni con un sorteggio casuale, hanno fatto discutere e hanno suscitato numerose critiche. Sulla propria pagina Facebook, Grillo ha voluto rispondere alle accuse, argomentando che tale sistema elettivo “esiste già in altri Paesi”. L'articolo Beppe Grillo risponde alle accuse: “Elezioni con sorteggio casuale? Succede già in ...

L'autogoal di Beppe Grillo sul sorteggio : La conseguenza peggiore dell'intervento di Beppe Grillo dell'altro giorno in cui ipotizza l'estrazione a sorte dei parlamentari è quella di dare il pretesto e un prezioso argomento a chi vuole mettere in cattiva luce uno strumento (il sorteggio) che invece potrebbe avere un utile ruolo correttivo e di integrazione alla democrazia rappresentativa e diretta, così come già si configura nel nostro paese.Così come ...

Tav - lo schiaffo di Beppe Grillo a Luigi Di Maio : chi sono i fedelissimi che lo faranno fuori : A tormentare il sonno del vicepremier grillino c'è il mondo leghista da sempre a favore delle grandi opere, Tav in testa. E c'è anche la fronda interna grillina di irriducibili, in particolare al ...

Ma Beppe Grillo sceglie l’idraulico con il sorteggio come vuole fare con le Camere? : Il Garante del Movimento ha detto a Ian Bremmer che «la democrazia è superata e va sostituita, magari con un’estrazione casuale». Ci sono tre punti sui quali dovrebbe riflettere: eccoli

Beppe Grillo : “Democrazia è superata - si può scegliere Parlamento con estrazione casuale. Euro? Decidano gli italiani” : “Dobbiamo capire che la democrazia è superata. Che cos’è la democrazia quando meno del 50% va a votare. Se prendi il 30% del 50%, hai preso il 15%. Oggi sono le minoranze che gestiscono i Paesi. Probabilmente la democrazia deve essere sostituita con qualcos’altro, magari con un’estrazione casuale. Io penso che potremmo scegliere una delle due camere del Parlamento casualmente. In maniera proporzionata per età, sesso, ...

Beppe Grillo : "Marchionne un genio - la finanza coniglio lo uccide da vivo" : "Dove è finito Sergio Marchionne? Non ci stiamo chiedendo in quale ospedale sia ricoverato; neppure quale patologia lo abbia colpito così severamente. Piuttosto dove è finita la persona, il suo essere umano?". Se lo chiede sul suo blog Beppe Grillo in un post dal titolo 'Marchionne, la finanza è quel sistema che ti uccide da vivo, mentre sei vivo'."Stanno comparendo, sui media, titoli come 'Addio Marchionne' e ...

Beppe Grillo compie 70 anni e rilancia : “Ora su Marte per il Movimento 6 Stelle” : Attore, comico, showman, poi i Vaffa-day e un Movimento fondato e portato al governo in un decennio. Giuseppe Pietro Grillo, meglio conosciuto come Beppe, compie 70 anni e non smette di provocare (o sognare), tra il serio e il faceto, ringraziando il suo M5s per gli auguri di buon compleanno: “Vi aspetto su Marte per il Movimento 6 Stelle! Siamo oltre! Grazie a tutti. L’Elevato”, scrive su Facebook. Dopo il passo indietro dalla ...