Benedetto XVI | le foto su Facebook Dal fotografo Spaziani un libro con le immagini del

Benedetto XVI riprende in mano la penna e scrive sulla “sua” Communio : Roma. Che Benedetto XVI fosse uomo impegnato anche nel silenzio del monastero Mater Ecclesiae dove vive ormai da cinque anni e mezzo lo si era capito quando aveva declinato l’invito a scrive re la prefazione agli undici “volumetti” sulla teologia e filosofia di Papa Francesco che gli era stata richie

Papa Francesco in visita da Benedetto XVI : Al termine del Concistoro celebrato nella basilica di San Pietro in Vaticano, Papa Francesco e i 14 nuovi cardinali si sono recati, a bordo di due pulmini, al monastero 'Mater Ecclesiae' per ...