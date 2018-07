Beach volley | World Tour 2018 Agadir Il derby è di Menegatti Orsi Toth | è finale tre

Beach volley - Europei Under 22 Jurmala. Russe troppo forti : Traballi/Puccinelli giocheranno per il bronzo : Si ferma in semifinale la fantastica corsa di Gaia Traballi nel Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. La coppia azzurra si inchina di fronte allo strapotere delle Russe Makroguzova/Kholomina, coppia che ormai è lanciatissima anche a livello assoluto avendo già ottenuto un successo nel World Tour e due noni posti nei Major Series di questa stagione. Le Russe si sono imposte in due set ma Puccinelli e Traballi hanno tenuto testa alla ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. MERAVIGLIOSE! Ferraris e Michieletto in finale nel torneo turco : Una finale tira l’altra. Tra poco in campo ad Agadir due coppie italiane per la semifinale del torneo 2 Stelle ma da Samsun arriva la notizia che le coppie italiane in finale al femminile nel World Tour questa settimana saranno due perche Carolina Ferraris e Francesca Michieletto hanno conquistato l’atto conclusivo del torneo 1 Stella sulla sabbia turca e alle 16.30 affronteranno le austriache Frieberger/Teufl per aggiudicarsi un ...

BPER Banca Beach volley Italia Tour - Alghero. Prioglio/Giacosa e Casali/Perini in semifinale vincenti. Oggi le sfide decisive della quarta tappa : Giornata decisiva, la seconda della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sulla spiaggia del Lido San Giovanni ad Alghero. Ieri e questa mattina si sono disputate le sfide che hanno allineato i due tabelloni alle semifinali vincenti e al quarto turno perdenti, nel primo pomeriggio sono in programma le semifinali e nel tardo pomeriggio si disputeranno le finali che assegneranno il quarto titolo stagionale. In campo ...

Beach volley - World Tour Agadir (2 Stelle) : in semifinale sarà derby azzurro : Al World Tour Agadir (2 Stelle) in semifinale il duo Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth incontrerà l’altra coppia italiana composta da Alice Gradini e Claudia Scampoli Nel torneo del World Tour di Agadir (2 Stelle) continua l’ottimo momento di Menegatti-Orsi Toth approdate in semifinale, grazie ai due successi di giornata: 2-0 (21-10, 21-7) sulle cipriote Gusarova-Konstantopoulou e nei quarti contro le russe Birlova-Ukolova 2-1 ...

Beach volley - World Tour 2018 Agadir. DERBY IN SEMIFINALE! Menegatti/Orsi Toth e Gradini/Scampoli avanti tutta! : Sarà DERBY italiano nella semifinale del torneo 2 Stelle di Agadir che dunque vedrà la seconda coppia italiana disputare una finale di un torneo World Tour in stagione dopo il secondo posto di Zuccarelli/Traballi a Nantong. Ad affrontarsi domattina sulla sabbia marocchina di Agadir saranno Menegatti/Orsi Toth che suonano subito la carica al torneo di rientro dopo due anni di stop e le sorprendenti Scampoli/Gradini, che conquistano la loro prima ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto che impresa!!! Prima semifinale in carriera! : E’ semifinale per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto nel torneo 1 Stella di Samsun: la giovane coppia azzurra può diventare il terzo binomio italiano femminile a salire sul podio di un World Tour in stagione dopo il terzo posto di Menegatti/Giombini a Shepparton e il secondo posto di Traballi/Zuccarelli a Nantong. Non era iniziata bene la giornata delle azzurre, che coincide anche con uno splendido diciannovesimo compleanno di ...

Beach volley - World Tour 2018 Agadir. Menegatti/Orsi Toth e Gradini/Scampoli a caccia della semifinale. Out Abbiati/Andreatta : ItalBeach in chiaroscuro sulla sabbia africana di Agadir nella giornata dedicata ai primi turni ad eliminazione diretta del torneo 2 Stelle in Marocco. Sarà rivincita con in palio la semifinale tra Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che in questo torneo hanno fatto il loro ritorno assieme, e la coppia russa Ukolova/Birlova. Un sorteggio un po’ bizzarro ha rimesso di fronte i due binomi che si erano scontrati ieri per la vittoria nel ...

Beach volley - Europei Under 22 Jurmala. Splendide Puccinelli/Traballi : E’ SEMIFINALE! Cappio/Windisch noni : Ancora una grande impresa dell’Italia del Beach volley al giovanile. Gaia Traballi e Claudia Puccinelli sono in semifinali dell’Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia, al termine di una giornata densa di emozioni nella quale le azzurre hanno superato ostacoli durissimi. Una giornata che era iniziata per l’ItalBeach con la doppia sfida con la Svizzera, conclusa uno a uno. Puccinelli/Traballi avevano battuto Bobner/Vergè-Deprè ...

Beach volley - Viktoria Orsi Toth : “Ho pensato a lungo di mollare tutto - ora sono cambiata. L’obbiettivo è Tokyo 2020” : Dopo due anni di stop per doping, Viktoria Orsi Toth è tornata in azione questa settimana nel World Tour di Beach volley ad Agadir. L’azzurra era stata fermata per la positività al Clostebol Metabolita al seguito di un controllo fuori competizione poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016. Orsi Toth ha sempre negato con forza le accuse, ma ora è il momento di lasciarsi alle spalle questa vicenda e ripartire con Marta Menegatti, per riformare una ...

Beach volley - World Tour 2018 Agadir. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis e sono prime nel girone! Tutte avanti le azzurre : Tris di coppie negli ottavi di finale femminili per l’ItalBeach presente in massa ad Agadir. Menegatti e Orsi Toth sono subito in palla e, dopo la vittoria all’esordio contro le danesi, conquistano un successo di sostanza contro la coppia russa Birlova/Ukolova che ha ottenuto risultati di spessore in questa stagione, come il quinto posto ai recenti Europei in Olanda e il podio ad Anapa sulla sabbia di casa. Le azzurre si sono imposte ...

Beach volley - World Tour 2018 Tokyo. Seidl/Waller e Flint/Day a caccia di un difficile bis di Haiyang : Seidl/Waller tra gli uomini e Flint(Day fra le donne danno la caccia ad un bis molto complicato sulla sabbia che sarà olimpica di Tokyo (3 Stelle) dopo il trionfo della scorsa settimana ad Haiyang. In campo maschile gli austriaci Seidl/Waller avevano iniziato male il loro torneo ma oggi hanno sconfitto in sequenza Rosenthal/Budinger e Urlu/Mermer, bronzo a Tarragona e sono nei quarti dove nella notte italiana sono attesi dagli statunitensi ...

Beach volley – World Tour Agadir : esordio positivo per Menegatti-Orsi Toth : World Tour Agadir: gran inizio di Menegatti-Orsi Toth, ottavi centrati Nel World Tour di Agadir (2 Stelle) gran inizio delle azzurre Menegatti-Orsi Toth, tornate a giocare insieme a distanza di due anni e subito protagoniste. Le ragazze guidate da Terenzio Feroleto, infatti, si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale grazie ai successi sulle danesi Tyndeskov-Trans 2-0 (21-16, 21-15) e soprattutto contro le russe Birlova-Ukolova ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto non si fermano : prima vittoria nel main draw : Sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta Carloina Ferraris e Francersca Michieletto che vincono 2-0 il match di esordio nel torneo 1 Stella del World Tour di Samsun in Turchia, dopo aver superato le qualificazioni, e domattina si giocheranno il posto nei quarti di finale con la certezza di andare a disputare quantomeno gli ottavi. Prova a due volti delle azzurre contro le turche Merve/Ocakci che vantavano già quattro presenze nel ...