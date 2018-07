Profughi sBarcano in spiaggia - soccorsi dai bagnanti : CROTONE - Disidratati, stanchi, impauriti. Con la forza di chiedere solo 'acqua per favore, un po' d'acqua' ai bagnanti che li hanno soccorsi. Erano stremati dal lungo viaggio e dalla tempesta che ...

Profughi sBarcano in spiaggia - soccorsi dai bagnanti : In 56, siriani e curdi iracheni, sono arrivati a Isola Capo Rizzuto su un veliero che si è arenato poco lontano dalla riva. A soccorrerli i vacanzieri coi pattini che hanno aperto le borse frigo per dare succhi e cibo ai bambini

Le navi dei profughi in attesa davanti a Pozzallo. Altre imBarcazioni di Open Arms in rotta per la Libia : Decine di donne e bambini sbarcati dalle due navi militari. 'L'Italia può chiudere i porti, ma non il mare' dicono dalla ong spagnola. 'Risparmiate tempo, fatica e denaro' replica il ministro dell'...

Migranti - i 450 del barcone trasferiti su navi Frontex e Gdf : verso la Sicilia. Otto profughi sBarcati a Lampedusa : Il barcone con 450 Migranti a bordo, partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta, è arrivato al largo di Lampedusa dove...

I 67 migranti a bordo della Diciotti non possono sBarcare : due profughi indagati : I 67 migranti stanno bene, come ha riferito un medico salito a bordo della Diciotti. Ma le organizzazioni umanitarie hanno lanciato un appello: "Chiediamo l'autorizzazione allo sbarco per tutte le persone a bordo, a partire dai minori e persone vulnerabili, e l'erogazione per tutte le persone a bordo di generi di prima necessità". Colle segue la vicenda.Continua a leggere

Migranti - a Messina sBarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"