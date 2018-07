Barbara D' Urso vince già la prima sfida con Mara Venier | ha 300 000 follower in più

Barbara D'Urso rimette il camice - ciak a Roma per la nuova serie della Dottoressa Giò : ciak da qualche settimana a Roma per Barbara d' Urso nei panni della Dottoressa Giò. Torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai telespettatori, la ...

Barbara d’Urso pronta a realizzare il suo sogno – le indiscrezioni : Il sogno di Barbara d’Urso è quello di condurre il Festival di Sanremo e a distanza di sei mesi da quando fece un ironico appello a Claudio Baglioni, oggi le acque potrebbero essersi smosse. Il condizionale è d’obbligo, ovviamente, ma secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe in lizza per il Festival insieme a Claudio Baglioni. “Non è un mistero che Barbara d’Urso sogni di condurre il Festival di ...

Baglioni vuole Barbara d'Urso a Sanremo : Barbara d'Urso a Sanremo ? L'indiscrezione in queste ore prende corpo. Baglioni , al suo secondo Festival, la vorrebbe sul palco dell'Ariston e per la regina degli ascolti Mediaset sarebbe una bella ...

Barbara D’Urso sul set de La dottoressa Giò sognando Sanremo : Giorgia Basile si è rimessa il camice ed è pronta a raccontare, attraverso il suo lavoro, storie di donne di oggi. È La dottoressa Giò, che a 20 anni dall’ultima puntata torna sul piccolo schermo di Canale 5 per una nuova stagione. A interpretarla, ovviamente, Barbara D’Urso, che parla di questo grande ritorno in un’intervista per Tv Sorrisi e canzoni nel numero in edicola il 17 luglio: Io questa serie ce l’ho nel cuore ...

Barbara D'Urso tradisce Mediaset? Un terremoto : 'Pronta al Festival di Sanremo in Rai' : La sfida tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi si sposta sul palco del Festival di Sanremo . Le indiscrezioni che vogliono la D'Urso affiancata alla conduzione di Claudio Baglioni per la prossima ...

Barbara D'Urso potrebbe condurre Sanremo 2019 : la richiesta di Claudio Baglioni : Cominciano i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo 2019, in onda come sempre da febbraio su Raiuno. Al timone della kermesse canora ci sarà ancora una volta Claudio Baglioni, nella duplice veste di direttore artistico e conduttore. Anche quest'anno, però, Baglioni sarà affiancato da diversi volti noti dello spettacolo e della tv e stando alle ultimissime indiscrezioni riportate su 'Oggi', sembrerebbe che in pole position per il ruolo ...